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НовостиОбщество

В Липецкой области закроется проблема с жильем для ветеранов

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1
31 января 2017 г., 16:16
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В Липецкой области закроется проблема с жильем для ветеранов

Улучшить условия проживания осталось 54 жителям региона.

В 2017 году проблема с предоставлением жилья и улучшением условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны будет закрыта в Липецкой области, отметил на брифинге в администрации региона начальник управления социальной защиты населения Сергей Орусь.

По его словам, в улучшение жилищных условий нуждаются 54 ветерана. На обеспечение их квартирами из федерального бюджета выделяется 65,2 миллиона рублей. Годом ранее жилья дождались 90 ветеранов. На это ушло 101,1 миллиона рублей.

Но это не единственное проявление заботы о старшем поколении. Как заявил чиновник, благодаря инициативе спикера облсовета Павла Путилина на звание «Ветеран труда Липецкой области» могут претендовать «дети войны», родившиеся со 2 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года. Они должны сметь рабочий стаж в 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин, при этом наличие наград не обязательно.

- В 2016 году звания звание «Ветеран труда Липецкой области» удостоились 2662 гражданина, из них 2117 «детей войны», - рассказал Сергей Орусь. – На них также распространяются все льготы ветеранов труда. 

Теги новости: ветераны
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человек
31 января 2017 г., 23:37
Конечно закроется, почти все ветераны уже переехали в "могилевскую губернию", на ПМЖ. Уроды вы лицемерные.
KOBRA
31 января 2017 г., 22:07
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ И ЧЕЧНЕ КОГДА ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧАТ???? ИХ ДАЖЕ НА УЧЁТ В АДМИНИСТРАЦИИ НЕ СТАВЯТ.
Администратор
31 января 2017 г., 21:52
и кстати!!!!!!!! В 2015 ЗАКРЫЛАСЬ проблема с жильём для ветеранов Первой Мировой войны!!!!!!!!!
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