«Металлург» просмотрел группу новобранцев и выиграл первый матч межсезонья

Кто уйдет, и кто придет в нашу команду?

Липецкие футболисты провели первый зимний межсезонный спарринг на своей загородной базе в «Парусе». Наши футболисты обыграли молодежный состав «Тамбова», выступающий в первенстве «Черноземья» - 3:1.

Результат матча был сделан еще в первом тайме, когда у «Металлурга» играл основной состав. Счет ударом головой на 25-й минуте открыл форвард Антон Крючков. Затем на 34-й минуте Андрей Овчинников, сместившись с левого фланга в центр, забросил мяч за «шиворот» вышедшему навстречу вратарю. Всего через три минуты Крючков оформил «дубль».

В перерыве тренер липчан заменил ведущих футболистов, предоставив игровую практику всем, кто находился в его распоряжении.

Тамбовчанам удалось за 9 минут до финального свистка забить мяч престижа в ворота, которые к тому моменту защищал Иван Коровин. Гол получился несколько курьезным. Защитник липчан не удержался на скользком поле и дал возможность игроку соперников Артему Архипову убежать к воротам и реализовать «футбольный буллит».

Добавим, что в этом матче «Металлург» просмотрел потенциальных новобранцев – в первую очередь Романа Еремеева, который уже выступал за нашу команду в прошлом, а минувшей осенью покинул состав нижегородской «Волги-Олимпийца». С большой долей вероятности футболист вернется в наш клуб.

25 минут игрового времени получил и воспитанник липецкой СДЮШОР «Металлург» 1998 г.р. Андрей Гамеев, минувшие полтора года проведший в системе ФК «Ростов». За 20 минут до финального свистка его заменил юный Артем Явкин (2000 г.р.), воспитанник липецкой футбольной школы.

Сыграли за липчан и Алексей Баев, который принадлежит «Тамбову», а нынешний сезон начал в аренде в подольском «Витязе», а также 21-летнийИгорь Рогованов, уроженец Узбекистана, в 2013-15 годах находившийся в системе ташкентского «Пахтакора», затем переехавший в Липецк и ставшего чемпионом области в составе паршиновского «Родника». Липецкий «узбек» получил 10 минут игрового времени, а до этого с командой не тренировался. Его просмотр решено продолжить – как и других потенциальных новичков, за исключением Баева, который вместе с командой гостей сразу уехал в родной Тамбов.

По сведениям GOROD48 покинет нашу команду и хавбек Даниил Мелихов, в декабре отпраздновавший свое 20-летие. За полгода экс-игрок молодежного состава самарксих «Крыльев Советов» так и не стал в Липецке основным футболистом.