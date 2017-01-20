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НовостиОбщество

В липецком магазине нашли "просрочку"

Рекомендую
0
19 января 2017 г., 19:19
16
1499
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В липецком магазине нашли "просрочку"
Фото http://liptorg-cp.ru

В погоне за прибылью нам готовы продать все что угодно.

В двух из четырех проверенных сегодня магазинов Липецка завышали максимально допустимые цены на продукты, а в одном торговали просроченным товаром.

Как сообщили в управлении потребительского рыка, в магазине на проспекте Мира продукция с истекшим сроком годности и ненадлежащего качества была снята с продажи.

Материалы информационно-аналитического наблюдения направлены в контрольно-надзорные органы для принятия мер, - отметили в управлении.

Отвечать придется и за слишком высокие цены в магазинах. К примеру, свежие огурцы продавали аж на 52 рубля дороже установленного рекомендованного в 119,90 руб.

Любопытно, что на завышении цен липецкие магазины ловят буквально каждый день, но штрафы и предписания не останавливают липецких коммерсантов.

Теги новости: Просроченные продукты.
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Ваши комментарии
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02
20 января 2017 г., 01:05
Во всех магазинах очень высокие цены на огурцы и помидоры.
гость
19 января 2017 г., 22:27
крим наш!,
тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать!
хлеб
19 января 2017 г., 22:07
кто нибудь скажите ЛИМАКу чтобы они свои батоны упаковывали в разные цвета, а то названия/цена разные а упаковка у всех стандартно желтая, надоело, берешь автоматом одно - на кассе смотришь взял другое.
Все комментарии (16)
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