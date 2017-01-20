В липецком магазине нашли "просрочку"

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В погоне за прибылью нам готовы продать все что угодно.

В двух из четырех проверенных сегодня магазинов Липецка завышали максимально допустимые цены на продукты, а в одном торговали просроченным товаром.

Как сообщили в управлении потребительского рыка, в магазине на проспекте Мира продукция с истекшим сроком годности и ненадлежащего качества была снята с продажи.

Материалы информационно-аналитического наблюдения направлены в контрольно-надзорные органы для принятия мер, - отметили в управлении.

Отвечать придется и за слишком высокие цены в магазинах. К примеру, свежие огурцы продавали аж на 52 рубля дороже установленного рекомендованного в 119,90 руб.



Любопытно, что на завышении цен липецкие магазины ловят буквально каждый день, но штрафы и предписания не останавливают липецких коммерсантов.

