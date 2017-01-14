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НовостиОбщество

Из бюджета Липецкой области заплатят 700 тысяч за радиопередачи

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0
14 января 2017 г., 15:56
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Из бюджета Липецкой области заплатят 700 тысяч за радиопередачи
Фото: bulabul.com

Администрация Липецкой области объявила тендер на «оказание услуг по освещению спектра вопросов социально-экономического развития Липецкой области на радио, изготовлению и размещению радиопередач».

От потенциального исполнителя требуется: изготавливать и размещать информационно-аналитические передачи, новостные материалы, направленные на освещение спектра вопросов социально-экономического развития Липецкой области и повышения качества жизни человека, разрабатывать идеи, формы подачи материалов и подготавливать сценарии радиопередач и новостных материалов,  осуществлять  записи аудиоматериалов в городах и  районах Липецкой области,  записывать и осуществлять монтаж радиопередач.

Оперативные материалы должны размещаться в эфире не позднее 3 суток, следующих за событием, аналитические  - не позднее 7 суток, следующих за событием.

Исполнитель обеспечивает ежедневный выход в эфир радиопередач в формате региональных врезок на федеральных радиоканалах.

Общий хронометраж оригинальных (без повторов) передач на радио –  не менее 1 572 минут.

Наземное эфирное аналоговое радиовещание должно обеспечить не менее 99% охвата населения Липецка и Липецкой области.

Цена вопроса – 700 тысяч рублей из бюджета Липецкой области.

 

 

Теги новости: радио
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