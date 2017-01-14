В Задонске построят новую школу с бассейном

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Учебное заведение рассчитано на 800 мест

17 января заканчивается прием заявок на участие в аукционе по определению исполнителя работ - строительства новой школы в Задонске, на улице Севостьянова.

Срок окончания строительства не определен, а вот начало работ запланировано сразу после заключения контракта с компанией, которая возьмется за 548 миллионов построить современную школу с бассейном, а также озеленением и благоустройством территории вокруг учебного заведения.

В новом здание будут учиться ребятишки, которые сегодня посещают школу №2, одну из старейших в регионе, которой больше 100 лет. GOROD48 сообщал в 2011 году об обрушившимся потолке в этой школе. После этого руководством Липецкой области было принято о возможности поиска средств на строительство в Задонске новой школы.