Дмитрий Медведев вручил премии липецким журналистам

фото сайта government.ru.

В День печати глава правительства РФ вручил премии деятелям и организациям российских СМИ, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений.

фото сайта government.ru

Вчера глава премьер Дмитрий Медведев вручил премии правительства Российской Федерации в области средств массовой информации. Вручение премий приурочено к Дню российской печати, отмечаемому 13 января.Среди десяти лауреатов премии есть и журналисты, работающие в Липецкой области: генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "РУМЕДИА Менеджмент" Михаил Бергер, авторский коллектив известной в регионе и за его пределами детской газеты "Золотой ключик".Премии правительства Российской Федерации в области средств массовой информации присуждаются деятелям и организациям российских СМИ, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений, а также зарубежным СМИ, осуществляющим производство и выпуск продукции средств массовой информации на русском языке. Премии направлены на развитие средств массовой информации и стимулирование профессиональной деятельности в этой области.