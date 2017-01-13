Искать:
13
Пятница, 13 января 2017 г.11:37
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Жителей поселка тракторостроителей избавят от вони

Рекомендую
0
13 января 2017 г., 11:21
143
Изменить шрифт
Жителей поселка тракторостроителей избавят от вони

По требованию природоохранного прокурора в поселке ЛТЗ будет прекращена шлакопереработка.

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура совместно с областным Управлением экологии и природных ресурсов  провела проверку по многочисленным обращениям жителей поселка Тракторного завода о загрязнении окружающей среды в ходе хозяйственной деятельности по сортировке отходов металлургического производства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, при обследовании территории поселка был выявлен земельный участок площадью 2082 кв.м., на котором  размещались установка для сортировки отходов металлургического производства, автопогрузчик, отвалы металлургического шлака, а также мелкофракционный отсев металлургического шлака.

При этом земельный участок, находящийся в государственной собственности, использовался для сортировки отходов металлургического производства вопреки разрешенному виду использования.

Более того, срок действия договора аренды земельного участка истёк еще в июле 2015 года.

По результатам проверки  прокурор возбудил в отношении арендатора земельного участка дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.8.21. КоАП РФ (выброс вредных веществ в атмосферный воздух без разрешения) и ст.7.1. (незаконное использование земельного участка).

На основании актов прокурорского реагирования правонарушитель заплатил значительные штрафы в доход государства.

Кроме того, в суд был предъявлен иск о об освобождении земельного участка и его возврате в надлежащем состоянии.

Решением районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

После вступления судебного решения в силу его исполнение будет взято на контроль.

Теги новости: шлак, экология
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

«Какая пыль, о чем вы говорите»
«Какая пыль, о чем вы говорите»
29.08.2013 14:32:47
52
6101
Равнение на Тамбовскую область
Равнение на Тамбовскую область
06.09.2013 16:14:03
51
7770
В Липецке нашли незаконный склад шлака
В Липецке нашли незаконный склад шлака
25.09.2014 14:56:22
14
4798
Переработка шлака без разрешения привела к приостановлению деятельности предприятия
Переработка шлака без разрешения привела к приостановлению деятельности предприятия
22.10.2014 12:10:43
17
2927
В поселке ЛТЗ выявлена нелегальная переработка шлака
В поселке ЛТЗ выявлена нелегальная переработка шлака
29.10.2014 12:48:45
34
4090
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро