Жителей поселка тракторостроителей избавят от вони

По требованию природоохранного прокурора в поселке ЛТЗ будет прекращена шлакопереработка.

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура совместно с областным Управлением экологии и природных ресурсов провела проверку по многочисленным обращениям жителей поселка Тракторного завода о загрязнении окружающей среды в ходе хозяйственной деятельности по сортировке отходов металлургического производства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, при обследовании территории поселка был выявлен земельный участок площадью 2082 кв.м., на котором размещались установка для сортировки отходов металлургического производства, автопогрузчик, отвалы металлургического шлака, а также мелкофракционный отсев металлургического шлака.

При этом земельный участок, находящийся в государственной собственности, использовался для сортировки отходов металлургического производства вопреки разрешенному виду использования.

Более того, срок действия договора аренды земельного участка истёк еще в июле 2015 года.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении арендатора земельного участка дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.8.21. КоАП РФ (выброс вредных веществ в атмосферный воздух без разрешения) и ст.7.1. (незаконное использование земельного участка).

На основании актов прокурорского реагирования правонарушитель заплатил значительные штрафы в доход государства.

Кроме того, в суд был предъявлен иск о об освобождении земельного участка и его возврате в надлежащем состоянии.

Решением районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

После вступления судебного решения в силу его исполнение будет взято на контроль.