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НовостиОбщество

Юбилей липецкого художника отметят выставкой

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13 января 2017 г., 10:05
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Юбилей липецкого художника отметят выставкой

На выставке будет представлено более 80 работ.

Как сообщает Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино, 17 января в 16.00 в областном центре культуры, народного творчества и кино состоится открытие юбилейной выставки руководителя народной студии изобразительного искусства ОЦКНТ Александра Леликова.

На выставке, посвященной 55-летию липецкого художника, представлено более 80 работ разных жанров, выполненных в разных техниках и в разные периоды творчества: этюды, портреты, натюрморты.

Александр Леликов – преданный поклонник и продолжатель традиций русской реалистической школы. Его привлекают мотивы старого Липецка, городских окраин, одной из любимых тем на протяжении всей жизни остаются деревенские пейзажи.

Художника всегда привлекала поэтическая сторона русской природы. Его пейзажи подкупают простотой, сдержанностью колорита, скромным обаянием цветовых отношений, гармоничностью, цельностью. Он стремится к правдивой передаче живых впечатлений от различных состояний природы.

В 1994 году Виктор Яковлевич Соболев передал Александру Леликову руководство народной студией изобразительного искусства ОЦКНТ, которую он возглавляет 22 года. Из стен изостудии вышло много профессиональных художников и преподавателей.
Персональные выставки Александра Леликова неоднократно проходили в галерее им. Сысоева поселка Л. Толстой, в краеведческом музее г. Данкова и Липецком областном выставочном зале.

Юбилейная выставка художника будет развернута в областном центре культуры, народного творчества и кино с 17 января по 15 февраля.
Теги новости: выставка, художник
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