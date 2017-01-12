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НовостиСпорт

Знаменитый футболист «Металлурга» попал на очень трудную работу

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12 января 2017 г., 20:22
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Знаменитый футболист «Металлурга» попал на очень трудную работу
Фото http://www.4vsar.ru

Кроме того, он безуспешно пытается выбить деньги у своего бывшего клуба.

Один из самых титулованных футболистов, когда-либо выступавших в «Металлурге», а ныне тренер Валерий Бурлаченко возглавил команду «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области.

Несмотря на сельскую прописку, «Чайка» выступает в зоне «Юг» второго дивизиона и после осенней части сезона занимает 6-е место среди 16 команд.

Таким образом, Бурлаченко вернулся к активной тренерской деятельности после полугодичного простоя, начавшегося с его ухода летом из саратовского «Сокола».

Место работы экс-липчанину досталось сложное. Не только потому, что трудиться придется в райцентре с населением всего в 11 тысяч человек. Судя по всему, сотрудничать предстоит с весьма непростым президентом Андреем Чайкой («однофамилец» клуба – случайно ли?).

Прежнего тренера Альберта Борзенкова Чайка отправил в отставку за то, что сельская команда … не смогла к паузе в чемпионате занять место в первой «тройке». Не были приняты в расчет ни молодость команды, ни неплохая игра в целом ряде матчей, ни то, что «Чайка» оказалась единственной командой, которая смогла нанести крупное поражение лидеру волгоградскому «Ротору» - 3:0. За весь чемпионат волгоградцы проиграли лишь дважды, и один раз в октябре 2016 года в Песчанокопском. В интервью клубному сайту президент заявил, что не увидел у прежнего наставника желания максимально эффективно распорядиться теми возможностями, которые были ему предоставлены.

Борзенкова уволили еще 22 ноября, а вместе с ним и 8 футболистов. Так что Бурлаченко в Ростовской области предстоит строить новую команду и сразу же выдать «на гора» высокий результат.

Как тренер, Бурлаченко в 2012 году привел «Ротор» к победе в зоне «Юг» и выходу в ФНЛ. Саратовский «Сокол» под его руководством, несмотря на проблемы с финансированием, в прошлом сезоне занял приличное 9-е место в Футбольной национальной лиге. Летом Бурлаченко ушел, а заодно и обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС с заявлением о том, что ему не полностью выплатили зарплату. Из-за этого «Сокол» лишили права регистрировать новых футболистов, запрет был продлен в декабре минувшего года.

Большую часть своей игровой карьеры Бурлаченко провел в волгоградском «Роторе», дважды выигрывал «серебряные» и один раз «бронзовые» медали чемпионатов России. Сыграл 167 матчей в высшем дивизионе, забил 4 мяча, провел 10 игр на Кубок УЕФА.

В 2000-01 гг. сыграл 56 официальных матчей за липецкий «Металлург», забил 1 гол, был капитаном команды.

Теги новости: Футбол, "Металлург", Бурлаченко.
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