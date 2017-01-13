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НовостиПогода в Липецке

В Липецкой области от 0 до 5 градусов мороза

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13 января 2017 г., 12:13
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В Липецкой области от 0 до 5 градусов мороза

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 января облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем осадки в виде мокрого снега.

Ветер южный 10-15 м/сек. Температура ночью 4-9  мороза, днем 0-5 градусов мороза.

В Липецке облачно с прояснениями,  без осадков. Температура ночью 6-8 градусов мороза, днем 2-4 мороза.

14 января стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1963 году – 29 градусов мороза.

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ПИПЕЦК
13 января 2017 г., 12:15
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