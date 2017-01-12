Любовь женщины живет пять лет?

Ученые сделали выводы.Как сообщает «Петербургский дневник», ученые подсчитали, что женщины начинают задумываться о смене партнера через пять после начала отношений. Необычное исследование провели в США.
По данным ученых, после пятилетнего срока совместного проживания с партнером представительницы слабого пола устают от своих избранников и хотят перемен. Спустя 5 лет женщина становится раздражительной по любому поводу. Примечательно, что смена партнера уменьшает уровень раздражительности.
Психологи советуют дамам, достигшим этого кризиса, не спешить к переменам, а воспользоваться лучше информацией и предпринять меры для того, чтобы спасти пару. Кроме того, паре советуют сделать перерыв, либо заняться делом, которое может заинтересовать обоих.