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НовостиВ мире

Илье Муромцу переписали место рождения

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0
12 января 2017 г., 14:53
113
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Илье Муромцу переписали место рождения

Теперь богатыря относят к украинцам.

Чиновники Министерства обороны Украины внесли ряд правок в статьи на портале Википедия, сообщает украинская газета «Вести». В числе прочего там изменено место рождения русского богатыря Ильи Муромца.

Теперь наряду с общепринятым местом рождения былинного героя — деревня Карачарово, расположенная недалеко от Мурома, в украинской версии «Википедии» появился город Моровск (Моровийск) под Черниговом, который в древности назывался Муромском.

Издание предполагает, что подобные правки об Илье Муромце связаны с грядущей премьерой украинского фильма о супергероях "Сторожевая застава", который создавался под эгидой Государственной дирекции кино. В проекте также акцентируется внимание на том, что русские богатыри родились на Украине.
Теги новости: Википедия
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