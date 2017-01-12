Илье Муромцу переписали место рождения

Теперь богатыря относят к украинцам.Чиновники Министерства обороны Украины внесли ряд правок в статьи на портале Википедия, сообщает украинская газета «Вести». В числе прочего там изменено место рождения русского богатыря Ильи Муромца.
Теперь наряду с общепринятым местом рождения былинного героя — деревня Карачарово, расположенная недалеко от Мурома, в украинской версии «Википедии» появился город Моровск (Моровийск) под Черниговом, который в древности назывался Муромском.
Издание предполагает, что подобные правки об Илье Муромце связаны с грядущей премьерой украинского фильма о супергероях "Сторожевая застава", который создавался под эгидой Государственной дирекции кино. В проекте также акцентируется внимание на том, что русские богатыри родились на Украине.