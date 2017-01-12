Из-за решетки на крыльях птеродактиля

Одессит и москвич, отбывающие наказание в липецкой колонии №2, создают из металлолома арт-объекты.

В липецкой колонии общего режима №2 сейчас можно увидеть в различных местах неожиданные инсталляции из обрезков металла. То рожица из болтов, гаек, подшипников на стене встретится, то паровоз на трубе. Так упражняются в творчестве двое отбывающих здесь наказание – Александр Калаврин и Сергей Шелару.









Оба умельца работают в ремонтно-инструментальном цехе на территории промзоны колонии слесарями-сборщиками, а в свободное время из обрезков металла создают различные арт-объекты - паровозы, пароходы, роботов и драконов, вазоны и цветы.













Первым освоил это творчество москвич Александр Калаврин, угодивший за решетку на 3 года за хранение наркотиков.

- На воле кем только не работал, все могу – и сварщик, и строитель, и даже скульптор, - рассказывает Александр. – С бригадой работал в Подмосковье, иной раз заказчик что-нибудь надумает, приходится выкручиваться, самому фантазировать и как-то исполнять, чтобы не упустить заработок. Так научился всему, даже скульптуры создавать.

Пошла об Александре слава со временем, заказы, хорошие заработки, и как следствие душа потребовала развлечений. Так появилась в его жизни наркота, которая и привела за решетку…

А мастерство пригодилось Александру на «зоне». Мастеровые люди в таких местах всегда ценятся.

- Я здесь из хлеба лепил и шахматы, и скульптурки разные, так чисто ради интереса. И как сувениры дарил всем желающим. Ну и работу выполняю свою основную видимо хорошо. Начальство довольно.

Как сувениры расходятся и металлические арт-объекты, несмотря на то, что достигают, порой в высоту метра и более. К примеру, собранный из запчастей к технике и металлолома дракон, стоит сейчас в одном здании одного из липецких учреждений.





Таких птеродактилей он уже сделал немало. Но скоро его творчество в колонии закончится - на следующей неделе Александр освобождается.

- Чем буду заниматься на воле? Работать. В принципе, на работу уже зовут. Четыре месяца назад освободился один парень, в Москве сейчас занимается оформлением кафе, ресторанов, вот к нему, наверное, и пойду дизайнером…

Сергею Шелару «сидеть» еще 10 месяцев. Вот он пока останется преемником Александра.

Из арт-объектов он сейчас задумал сделать большой пароход, заготовки к которому изготовлены, в работе и робот-трансформер.

Сергей Шелару сам из Одессы. Основная профессия – судоводитель малых речных судов.

- Катал на небольшом катере экскурсии по Черному морю, а потом что-то у нас в стране совсем с работой и заработками стало плохо, подался в Россию.

В Россию Сергей Шелару переехал с семьей еще до майдана, в 2013 году. Устроился на работу в Москве, работал в офисе компании. Там же и «заработал» себе статью за мошенничество и подделку документов и три года колонии.

- После освобождения мне грозит депортация, - говорит Сергей. - Придется ехать в Одессу, а там видно будет. У меня мама там живет. Жизнь тяжелая. Пишет, что всю пенсию отдает за коммунальные услуги. Всю, до копейки. Надо будет ей помогать. А что дальше – посмотрим. Но если еще до майдана пришлось уезжать из-за того, что стало жить в Украине невозможно, то, что там сейчас даже и говорить не приходится.

Уже здесь, из-за «решетки» Сергей пронаблюдал все, что происходит между двумя странами.

- Я надеюсь за 10 месяцев, что мне еще предстоит здесь отбыть, что-то изменится в лучшую сторону, не придется делать трудных выборов, а жить и работать, содержать семью.





Трехлетнего срока, большую часть которого Сергей уже отбыл, как он говорит, достаточно для того, чтобы многое понять и переосмыслить, хотя этот период выпал ему на самые золотые годы, за что очень обидно. «Сел» он в 29 лет, выйдет в 32.

- Уже соскучился по семье, по дому, по маме и Одессе. - Хоть сейчас бы оседлал этого железного птеродактиля - и на волю, - говорит он.

Будем надеяться, что и у Сергея, и Александра по освобождению будет все хорошо, а страны, в которых им предстоит жить, наконец-то помирятся.