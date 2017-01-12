Искать:
12
Четверг, 12 января 2017 г.14:25
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Из-за решетки на крыльях птеродактиля

Рекомендую
0
12 января 2017 г., 13:23
550
Изменить шрифт
Из-за решетки на крыльях птеродактиля

Одессит и москвич, отбывающие наказание в липецкой колонии №2, создают из металлолома арт-объекты.

В липецкой колонии общего режима №2 сейчас можно увидеть в различных местах неожиданные инсталляции из обрезков металла. То рожица из болтов, гаек, подшипников на стене встретится, то паровоз  на трубе. Так упражняются в творчестве двое отбывающих здесь наказание – Александр Калаврин и Сергей Шелару.

_IMG295312.jpg

_IMG294012.jpg

Оба умельца работают в ремонтно-инструментальном цехе на территории промзоны колонии слесарями-сборщиками, а в свободное время из обрезков металла создают различные арт-объекты -  паровозы, пароходы, роботов и драконов, вазоны и цветы.

_IMG292412.jpg

_IMG295612.jpg

_IMG296912.jpg

Первым освоил это творчество москвич Александр Калаврин, угодивший за решетку на 3 года за хранение наркотиков.

- На воле кем только не работал, все могу – и сварщик, и строитель, и даже скульптор, - рассказывает Александр. – С бригадой работал в Подмосковье, иной раз заказчик что-нибудь надумает, приходится выкручиваться, самому фантазировать и как-то исполнять, чтобы не упустить заработок. Так научился всему, даже скульптуры создавать.

Пошла об Александре слава со временем, заказы, хорошие заработки, и как следствие душа потребовала развлечений. Так появилась в его жизни наркота, которая и привела за решетку…

А мастерство пригодилось Александру на «зоне». Мастеровые люди в таких местах всегда ценятся.

- Я здесь из хлеба лепил и шахматы, и скульптурки разные, так чисто ради интереса. И как сувениры дарил всем желающим. Ну и работу выполняю свою основную видимо хорошо. Начальство довольно.

Как сувениры расходятся и металлические арт-объекты, несмотря на то, что достигают, порой в высоту метра и более. К примеру, собранный из запчастей к технике и металлолома дракон, стоит сейчас в одном здании одного из липецких учреждений. 

IMG_8032(1)12.jpg

Таких птеродактилей он уже сделал немало. Но скоро его творчество в колонии закончится - на следующей неделе Александр освобождается.

- Чем буду заниматься на воле? Работать. В принципе, на работу уже зовут. Четыре месяца назад освободился один парень, в Москве сейчас занимается оформлением кафе, ресторанов, вот к нему, наверное, и пойду дизайнером…

Сергею Шелару «сидеть» еще 10 месяцев. Вот он пока останется преемником Александра.

Из арт-объектов он сейчас задумал сделать большой пароход, заготовки к которому изготовлены, в работе и робот-трансформер.

Сергей Шелару сам из Одессы. Основная профессия – судоводитель малых речных судов.

- Катал на небольшом катере экскурсии по Черному морю, а потом что-то у нас в стране совсем с работой и заработками стало плохо, подался в Россию.

В Россию Сергей Шелару переехал с семьей еще до майдана, в 2013 году. Устроился на работу в Москве, работал в офисе компании. Там же и «заработал» себе статью за мошенничество и подделку документов и три года колонии.

- После освобождения мне грозит депортация, - говорит Сергей. - Придется ехать в Одессу, а там видно будет. У меня мама там живет. Жизнь тяжелая. Пишет, что всю пенсию отдает за коммунальные услуги. Всю, до копейки. Надо будет ей помогать. А что дальше – посмотрим. Но если еще до майдана пришлось уезжать из-за того, что стало жить в Украине невозможно, то, что там сейчас даже и говорить не приходится.

Уже здесь, из-за «решетки» Сергей пронаблюдал все, что происходит между двумя странами.

- Я надеюсь за 10 месяцев, что мне еще предстоит здесь отбыть, что-то изменится  в лучшую сторону, не придется делать трудных выборов, а жить и работать, содержать семью.

_IMG296412.jpg

Трехлетнего срока, большую часть которого Сергей уже отбыл, как он говорит, достаточно для того, чтобы многое понять и переосмыслить, хотя этот период выпал ему на самые золотые годы, за что очень обидно. «Сел» он в 29 лет, выйдет в 32.

- Уже соскучился по семье, по дому, по маме и Одессе. - Хоть сейчас бы оседлал этого железного птеродактиля - и на волю, - говорит он.

Будем надеяться, что и у Сергея, и Александра по освобождению будет все хорошо, а страны, в которых им предстоит жить, наконец-то помирятся. 

Теги новости: арт-объекты, колония,
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Липчанам не хватает Бобра у Самолета
Липчанам не хватает Бобра у Самолета
15.09.2015 09:09:50
16
2283
Хоккеист-домосед из Липецка отправился в Красноярск
Хоккеист-домосед из Липецка отправился в Красноярск
11.05.2016 11:06:39
2
1686
В липецкой колонии выявлено противопожарное нарушение
В липецкой колонии выявлено противопожарное нарушение
30.05.2016 09:27:54
1
1426
Липецкие заключенные укрепляют российско-украинскую границу
Липецкие заключенные укрепляют российско-украинскую границу
26.09.2016 12:41:28
14
2407
В двух исправительных колониях Ельца открылись воскресные школы
В двух исправительных колониях Ельца открылись воскресные школы
22.11.2016 13:35:59
7
794
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро