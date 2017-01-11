Выпускник липецкого вуза может стать новым замглавы Минобрнауки

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Григорий Трубников окончил Липецкий государственный технический университет

Вице-директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик РАН Григорий Трубников может стать заместителем министра образования и науки России. Об этом сообщили источники ТАСС в ОИЯИ и Минобрнауки.

По их данным, документы о назначении Трубникова уже готовы и могут быть подписаны премьер-министром Дмитрием Медведевым в ближайшее время.

Таким образом Трубников станет четвертым заместителем министра образования и науки Ольги Васильевой. Его точные обязанности пока неизвестны.

Григорий Трубников родился в 1976 году в Братске (Иркутская область). Окончил Липецкий государственный технический университет, после чего учился в аспирантуре учебно-научного центра ОИЯИ в Дубне. Там же в 2005 году защитил диссертацию по специальности "физика и техника ускорителей заряженных частиц" со следующей темой: "Динамика частиц в циклических ускорителях с фокусировкой продольным магнитным полем".

В числе избранных в октябре членов РАН 14 представителей власти В 2012 году Трубников стал доктором, защитив научную работу "Синхротрон релятивистских тяжелых ионов Нуклотрон в ускорительном комплексе NICA".

В ОИЯИ Трубников руководил ускорительным отделением (2007-2013), а с 2009 года вел проект Нуклотрон-NICA.

Пост вице-директора ОИЯИ Трубников занимает с 2014 года. В 2013 году он был избран заместителем академика- секретаря Отделения физических наук РАН, а в 2016 году стал действительным членом РАН.

Трубников является автором и соавтором более 170 научных работ и обзоров. В 2010 году стал лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники за создание нового поколения ускорителей тяжелых ионов для релятивистской ядерной физики и инновационных ядерно- энергетических технологий (в составе коллектива).

