Липчан приглашают на Дни здоровья

В январе профилактические акции пройдут в нескольких медучреждениях.

Как сообщает управление здравоохранения Липецкой области, пофилактика заболеваний является неотъемлемой частью здорового образа жизни, ведь гораздо проще предотвратить болезнь, чем ее лечить.Именно поэтому, начиная с 2014 года, в медицинских организациях области проводятся «Дни здоровья» по различным профилям (Дни мужского здоровья, Дни женского здоровья, Дни здорового сердца, Дни здоровой улыбки и т.д.).В течение этого года также запланировано проведение «Дней здоровья» в поликлиниках области для прикрепленного взрослого и детского населения.Для удобства жителей региона, которые не могут по различным причинам пройти медицинское обследование в будние дни, данные профилактические мероприятия организуютсяпо субботам с 9.00 до 15.00.«Дни здоровья» для взрослого населения в январе пройдут в Липецке, Лебедяни, Красном.21 января Липецкая городская больница №4 «Липецк-Мед» и Лебедянская МРБ проведут "День женского здоровья», а Краснинская РБ - «День здоровой улыбки», а 28 января Лев-Толстовская РБ - "День мужского здоровья".