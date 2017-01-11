Минстрой не собирается менять цену «квадрата» жилья для Липецкой области

Проект приказа Минстроя «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости квадратного метра жилья по субъектам РФ на I квартал 2017 года» предполагает оставить для Липецкой области стоимость квадратного метра жилья в 31 232 рубля.

Такая средняя рыночная стоимость жилья остается неизменной для нашего региона с конца 2014 года.

По России в целом размер такого норматива составит 37 208 рублей — он также не изменился по сравнению со вторым полугодием 2016 года.

Нормативы средней рыночной стоимости жилья применяются для расчета размеров социальных выплат на приобретение или строительство жилых помещений за счет бюджетных средств. Самая высокая средняя рыночная стоимость 1 кв. м жилья по-прежнему будет в Москве (90 400 рублей). Самая низкая - в Калмыкии (25 200 рублей). Приказ вступит в силу после регистрации в Минюсте.