Из МХК «Липецк» сбежал очередной игрок

И вновь в питерскую команду «СКА-Серебряные львы».

Очередной воспитанник липецкого хоккея при первой же возможности собрал чемоданы и уехал в другой клуб.

16-летний форвард Никита Маняхин, бывший одним из лидеров «Липецка» в нынешнем сезоне, перешел в питерскую команду «СКА-Серебряные львы».

Нападающий, получивший в новой команде 26-й номер, может дебютировать сыграть свой первый матч уже сегодня в матче с «Русскими Витязями» из подмосковного Чехова.

Для игрока это повышение, ведь «львята» выступают в основном турнире Молодежной хоккейной лиги, а не в «дивизионе Б», как липчане. Кроме того невская команда входит в систему подготовки такого брэнда отечественного хоккея, как питерский СКА, поэтому перспектив для молодого спортсмена там больше, а в Липецке их, пожалуй, не было совсем.

Отметим, что еще раньше в эту же команду перебрался лучший бомбардир липчан Андрей Мещеряков, а кроме того в «СКА-Серебряных львах» играет и еще один наш земляк Ефим Мишкин. Теперь получится «колония» аж из трех воспитанников липецкой ДЮСШОР №11.

Тренеру же нашей команды Сергею Рыбину остается только посочувствовать. Теряя игроков, он в оставшейся части будет решать маловыполнимую задачу по выводу команды в плей-офф. Отставание «Липецка» от 8-го (самого нижнего проходного) места составляет уже 10 очков, при этом наша команда провела на два матча больше, чем занимающие его «Брянск».