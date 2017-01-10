"Продуктовая корзина" в Липецкой области одна из самых дешевых в стране

Инфляция в РФ в декабре 2016 года составила 0,4%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики. В ноябре и октябре потребительские цены также выросли на 0,4%. В декабре 2015 года - 0,8%

В декабре в 6 субъектах Российской Федерации потребительские цены на товары и услуги выросли на 0,7% и более. Самый значительный прирост цен отмечен в Кабардино-Балкарской Республике -1,3% (в результате удорожания непродовольственных товаров на 2,3%) и в Республике Адыгея -0,9% (в результате увеличения цен на продукты питания на 1,5%).

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,5% (с начала года - 106,2%), в Санкт-Петербурге - 100,2% (с начала года - 105,2%).

Продуктовая корзина подорожала за год на 3,5%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце декабря 2016 года составила 3701,9 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,9%, или на 31,4 руб. За 2016 год корзина подорожала на 3,5%.

Самым дорогим минимальный продуктовый набор в декабре оставался на Чукотке (9204,1 руб.), в Магаданской области (6636,9 руб.), в Камчатском крае (6305,9 руб.), в Якутии (6194,3 руб.), на Сахалине (5355 руб.).

Самым дешевым в прошлом месяце продуктовый набор оказался в Курской области (2999,8 руб.), в Саратовской области (3043,6 руб.), в Мордовии (3076,1 руб.), в Липецкой области (3081 руб.), в Белгородской области (3093,7руб.), сообщает "Финмаркет"