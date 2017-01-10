Под Липецком бык затоптал мужчину

﻿Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Вчера в Липецком районе в животноводческом комплексе «Колос» бык затоптал рабочего.

Несчастный случай произошел около шести вечера, когда 52-летний мужчина вошел в зону, где находилось животное. Раненого рабочего увидел его коллега и сообщил о происшествии начальству.

Как сообщили в государственной инспекции труда Липецкой области, извещение о случившемся уже поступило. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. По версии работодателя, рабочий нарушил правила безопасности. Точные обстоятельства происшествия будут установлены после проведения проверки.