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НовостиПроисшествия

Под Липецком бык затоптал мужчину

Рекомендую
0
10 января 2017 г., 16:17
4
1110
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Под Липецком бык затоптал мужчину

﻿Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Вчера в Липецком районе в животноводческом комплексе «Колос» бык затоптал рабочего.

Несчастный случай произошел около шести вечера, когда 52-летний мужчина вошел в зону, где находилось животное. Раненого рабочего увидел его коллега и сообщил о происшествии начальству.

Как сообщили в государственной инспекции труда Липецкой области, извещение о случившемся уже поступило. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. По версии работодателя, рабочий нарушил правила безопасности. Точные обстоятельства происшествия будут установлены после проведения проверки. 

Теги новости: несчастный случай, животное
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10 января 2017 г., 16:48
Бык пьяный был.
Бычка
10 января 2017 г., 16:42
Бычком тыкал
indezit
10 января 2017 г., 16:32
Не оседлал.
Все комментарии (4)
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