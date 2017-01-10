Ученые озвучили новую версию происхождения Луны

Новое объяснение позволяет решить проблему схожести химического состава Земли и ЛуныЛуна могла возникнуть в ходе серии столкновений небольших планетарных "зародышей" с Землей, что объяснило бы странности в изотопном составе Луны, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, - передает РИА Новости. Ранее считалось, что спутник нашей планеты возник в результате одиночного столкновения Земли и протопланеты размером с Марс.
Ученые выяснили, что для образования спутника достаточно столкновения Земли с 20 небесными телами, самые крупные из которых по своим размерам могут быть сравнимы с Луной и Марсом. Обломки (продукты столкновения) затем, как полагают специалисты, в течение примерно 100 миллионов лет и могли сформировать современный спутник планеты.
К таким выводам ученые пришли, проведя серию компьютерных моделирований. По их мнению, предложенное объяснение позволяет легко решить проблему схожести химического состава Земли и Луны.