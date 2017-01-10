Две женщины-водителя не поделили дорогу

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1 человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 9 января в селе Куликово Усманского района 27-летняя женщина, управляя «Ладой-Приорой», столкнулась с «Дэу-Джентрой» под управлением 57-летней женщины. В результате 53-летняя пассажирка «Лады» получила травму, и после оказания помощи была отпущена.За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 475 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, неиспользование ремней безопасности – 55, превышение скорости – 57, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 78.