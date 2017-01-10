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НовостиОбщество

Две женщины-водителя не поделили дорогу

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1
10 января 2017 г., 08:38
2
573
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Две женщины-водителя не поделили дорогу

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области было зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 1 человек.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 9 января в селе Куликово Усманского района 27-летняя женщина, управляя «Ладой-Приорой», столкнулась с «Дэу-Джентрой» под управлением 57-летней женщины. В результате 53-летняя пассажирка «Лады» получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 475 нарушений ПДД, среди них – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 5, неиспользование ремней безопасности – 55, превышение скорости – 57, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 78.
Теги новости: авария, ДТП
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жуть
10 января 2017 г., 09:00
женщины очень злы стали
калисо
10 января 2017 г., 08:59
Усмань, 10 января.Сегодня утром на перекрёстке около Свинца (напротив "Комфорта) произошло ДТП. Ходят упоротые слухи, что машина сбив пешехода скрылась. Но верим, что им не удастся замести следы. Камеры на БИЗНЕСПОРТЕ, магазине ОЛИМП, Стройке, ДЕЛЬТЕ уж точно зафиксировали лихача?
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