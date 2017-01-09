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НовостиОбщество

Липецкий зоопарк готов подарить воронежскому 15 кур

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09 января 2017 г., 18:47
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Липецкий зоопарк готов подарить воронежскому 15 кур

Год петуха там начался с эпидемии птичьего гриппа.

Как сообщил GOROD48 директор Липецкого зоопарка Александр Осипов, липецкий зоопарк готов помочь восстановить поголовье птиц в Воронежском зоопарке, где произошла вспышка птичьего гриппа. Липецкий зоопарк готов подарить 10-15 декоративных кур и самцов фазанов.

- Но пока говорить об этом рано, зоопарк на три недели закрыт на карантин, - сообщил GOROD48 Александр Осипов.

В Липецком зоопарке питомцев прививают от птичьего гриппа уже на протяжении 10 лет, к тому же, почти все птицы, кроме хищных, сейчас в закрытых вольерах. Проблема в том, что 100% гарантии никакая вакцина не дает.

Как пишет "РИА Воронеж", сотрудники Воронежского зоопарка имени Попова обратились в ветеринарную службу города 4 января, когда погибли 11 птиц: лебедь-шипун, декоративные курицы и другие. Зоопарк закрылся в четверг, 5 января. В понедельник, 9 января, лабораторные исследования показали, что в зоопарке произошла вспышка птичьего гриппа (А-H6N8). Из-за эпидемии уничтожили всех 176 птиц, в том числе девять краснокнижных: филин, орел-могильник, орлан-белохвост и другие. Карантинные мероприятия займут около трех недель, в этот период зоопарк будет закрыт. Источник вируса пока неизвестен. Прокуратура проводит проверку по факту ЧП.
Теги новости: зоопарк, грипп, птичий грипп
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09 января 2017 г., 19:30
Ребят кто то был в Воронежском Зоопарке ?!!!! А то все кто к нам в Липецк приезжает говорят какой у вас хороший Зоопарк не ужели в Воронеже хуже!???
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