Липчан предостерегают от глазных червей

Фото http://uzalo48.lipetsk.ru/node/8364

Редкое заболевание - дирофиляриоз поражает глаза.

В Липецкой области зарегистрировано редкое заболевание. По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, в прошлом году в нашем регионе был отмечен случай дирофиляриоза.Управление здравоохранения Липецкой области доводит до сведения, что различают около двадцати видов дирофилярий, но для человека представляют опасность Dirofilaria repens и Dirofilaria immitis. Половозрелая самка Dirofilaria repens может достигать в длину 13-15 см, а Dirofilaria immitis 25-30 см. Ширина гельминта колеблется в пределах 0,03-1,2 мм.Человек заражается дирофиляриозом при укусе инфицированным комаром рода Culex, Aedes, Anopheles. Конечные хозяева дирофилярий — животные семейства псовых, кошачьих, а также виверровых. У инфицированного животного в крови циркулируют микрофилярии, которые не заразны для человека или для другого животного. Во время укуса комаром больного животного, происходит заражения насекомого. И уже в организме комара микрофилярии превращаются в инвазионную личинку. Затем инфицированное насекомое кусает человека и тем самым заражает его дирофиляриями. Личинка в тканях организма человека растет, но не превращается в половозрелую особь. Поэтому она остается не способной размножаться в человеческом организме.Дирофиляриоз зарегистрирован среди разных возрастных групп - от 4 лет до 87 лет.Анализ случаев дирофиляриоза по месяцам года показывает, что начало клинических проявлений у больных происходит в течение всего года.В большинстве зарегистрированных случаев гельминт поражал орган зрения (44%): глазное яблоко, веко и конъюнктиву. Вне органа зрения дирофилярий обнаружены в области лица и головы - 21%, туловища - 26%, конечностей - 7%, половых органов - 2%.В зависимости от локализации патологического процесса больные или лица, имеющие отдельные специфические проявления дирофиляриоза, обращаются за медицинской помощью к разным специалистам: офтальмологам, отоларингологам, стоматологам, терапевтам, хирургам, урологам, дерматовенерологам и др.В Липецкой области случаи заболеваний официально регистрируются среди населения области с 1997 года.За период регистрации (1997-2016 гг.) выявлено 23 случая данного заболевания, из которых 5 случаев являются завозными, 18 случаев расценены как местные. Завозы дирофиляриоза отмечались из Ставропольского края, Волгоградской области, г. Воронежа.Инкубационный период (с момента инвазии до появления первых симптомов) продолжаться от 30 дней до нескольких лет и зависит от состояния иммунной системы человека.Первичная диагностика дирофиляриоза клинико-эпидемиологическая.Основную роль играют жалобы больных: появление подкожных узлов, которые в течение суток могут мигрировать на расстоянии 10-30 см, внутри которых есть ощущения «ползания».Лабораторная диагностика включает макроскопическое исследование паразита после хирургического удаления гельминта из очага (узла): обнаружение нитевидного паразита с закругленным передним и заостренным задним концами. Также исследуются и внутренние органы паразита, наличие микрофилярий в матке самки, морфологическое исследование удаленного узла или гранулемы: на срезе виден очаг хронического воспаления с капсулой снаружи, внутри которого находится тонкий круглый паразит, свернутый в клубок.Отличительные признаки – наличие «кутикулярных шипов» - так называемых вершин продольных гребней на кутикуле паразита. Специфические серологические реакции на обнаружение антигена паразита в крови: метод ИФА для выявления соматического антигена дирофилярий, ПЦР диагностика с целью определения повторяющихся участков ДНК одних видов дирофилярий или кутикулярных антигенов других, метод иммуноблота для выявления антигенов взрослых особей и личинок, общий анализ крови (эозинофилия до 10-11%);Основной метод лечения – хирургический– удаление образований, узлов, гранулем с последующим морфологическим исследованием образования.Профилактика дирофиляриоза включает борьбу с ростом популяции бродячих животных (собаки, кошки); индивидуальную защиту от кровососущих насекомых (репелленты, защитная одежда); дегельминтизацию домашних собак и кошек с целью профилактики в весеннее-летний период; в очагах паразитоза – обработку водоемов с целью снижения численности комаров.