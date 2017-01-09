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НовостиНЛМК Live

Трудовые достижения руководителей НЛМК отмечены почетными наградами Липецка

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09 января 2017 г., 11:51
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Трудовые достижения руководителей НЛМК отмечены почетными наградами Липецка

Руководителям НЛМК - директору по прокатному производству Сергею Мазуру и директору Некоммерческого партнерства «Новолипецкий медицинский центр» Сергею Гольдину присвоена высшая награда Липецка - Знак отличия «За заслуги перед Липецком». Так отмечен их многолетний и добросовестный труд на градообразующем предприятии региона.

Знаком отличия "За заслуги перед городом Липецком" награждаются граждане, руководители предприятий, учреждений и организаций за особо выдающиеся заслуги и значительный вклад в развитие города, достижения в производственной, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности.

Сергей Мазур трудится на Новолипецком металлургическом комбинате более 28 лет, пройдя трудовой путь от подручного вальцовщика стана 2000 до директора по прокатному производству. При его непосредственном участии проведены мероприятия по улучшению организации и технологии производства, что повысило качество и объем выпускаемой продукции. Сергей Мазур активно участвовал в реализации Программы технического перевооружения и развития НЛМК, в рамках которой построен ряд основных агрегатов прокатного производства, увеличено производство высокопластичного автомобильного листа, проката с полимерным покрытием.

Сергей Гольдин трудится на НЛМК с 1996 года. За последние 10 лет возглавляемое им Некоммерческое партнерство «Новолипецкий медицинский центр» стало одной из лучших организаций в системе здравоохранения города Липецка и региона. В прошлом году Поликлиника НЛМК – одно из наиболее динамично развивающихся медучреждений города, отметила свое 80-летие.



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