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НовостиОбщество

Ура! Новогодние праздники мы уже почти пережили!

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1
07 января 2017 г., 18:29
523
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Ура! Новогодние праздники мы уже почти пережили!
Фото http://www.photosight.ru

GOROD48 продолжает рубрику о людях, которые удивили липчан на уходящей неделе.

Сегодня мы подводим итоги первых семи дней нового 2017-го года, которые, получились весьма бурными.

Начали…

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Итоги новогодней ночи: 3 человека доставлены в больницы с ножевыми ранениями, причем двое из них – родные братья, решившие в праздничную ночь выяснить отношения, испорченные в прошлом году. На улице Московской загорелась квартира, в дыму задохнулась пенсионерка. В селе Гагарино Лев-Толстовского района сгорела крыша частного дома. 15-летняя школьница пропала в Липецке, но наутро заявила полумертвым от волнения родителям, что отмечала праздник у подруги.

Не знаю, станет ли нам легче или тяжелее жить в 2017-м, но, судя по его началу, скучать точно не придется.

В праздник дома не сидится

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В волшебную новогоднюю ночь на Октябрьском мосту «Волга» врезалась в ехавший впереди автомобиль «Деу Нексия». Как выяснилось, авария произошла из-за того, что владелец российского автомобиля уже отметил праздник и ехал за рулем в состоянии опьянения.

… Ну, с первым ДТП 2017 года! А вот сидел бы дома, упал бы в худшем случае на мягкий диван, и не пришлось бы платить за ремонт машин.

Как праздновали в «теневой столице» области

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Малая родина губернатора и мэра Липецка после новогодних праздников нуждается в восстановлении. Местный «Петергоф» - парк в центре поселка – по сложившейся новогодней традиции подвергли разорению опьяненные праздником жители. Фигурки львов, установленные на входе в парк, повалили в снег, а кирпичные колонны умудрились разбить.

Похоже, и в новом году призыв равняться на Тербуны, откуда родом наши «кормчие», будет звучать несколько двусмысленно.

Человек-елка

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А по Липецку в новогоднюю ночь разгуливал человек-елка – молодой человек, увешанный гирляндами и разноцветной мишурой. Гулял он в парке Победы и, похоже, побил новогодний рекорд по количеству селфи с липчанами.

Человек-праздник – это особое искусство. Но самое главное, что остались фотографии, которые подтвердят, что человек-елка это не выдумка. А то ведь некоторым ближе к утру уже мерещились человек-коньяк и человек-салат оливье.

Забытые Дедом Морозом и управляющей компанией

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Жителям дома №7а на улице Энгельса в Липецке праздники безнадежно испортили. Они попали в самую неприятную ситуацию – когда в доме случилась авария в новогодние каникулы, а все ответственные лица наслаждаются праздниками. Дом остался без электричества, а в управляющей компании от звонков рассерженных граждан отбивался один только … сторож.

Конечно, в любом доме может произойти форс-мажор. Сбой электросети может произойти где угодно. Но… Случившееся в этом доме никак не назовешь неожиданностью. Дело в том, что крыша пятиэтажки давно и бесповоротно протекает – вода начала лить отнюдь не в новогодние праздники, а гораздо раньше. Просто сейчас водица затекла в щиток и обеспечила коллапс с электричеством. Знала ли о проблеме управляющая компания? Конечно, знала! Но никаких действенных мер ее работники не предприняли, и спокойно ушли праздновать. И самое нахальное – в первые дни после каникул жильцам вновь принесут платежки за «ремонт и содержание жилья» в полном объеме, словно вся работа была выполнена, а качественные услуги – оказаны. И никто и глазом не моргнет: жильцы заплатят, праздные коммунальщики – получат плату.

«Не пьешь? Беги!»

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Липецкие любители бега предложили всем желающим принять участие во Всероссийском полумарафоне. Самое главное, что забег проходил… 1 января. И ведь нашли единомышленников! На страт забега вышли 30 человек.

Липецк, конечно, не Спарта. Трехсот спартанцев у нас не набралось, но и три десятка смельчаков – тоже немало в первый день нового года, когда немало людей еще не могут к обеду разлепить свои веки.

P.S. За забег агитировали представители организации «Союз борьбы за народную трезвость». Теперь мы примерно знаем, сколько в Липецке непьющих людей из полумиллиона.

Бабуля высокого похода

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Пожилая женщина 4 января решила прогуляться по козырьку кафе на улице Зегеля в Липецке. Попала она туда очень просто – через окно своей квартиры, выходящие на козырек. Снимать любительницу необычных прогулок в итоге пришлось спасателям.

А они спросили саму бабку? Может, она всегда там гуляет?! Вон, ворону с ветки никто спешит достать, испугавшись, что она сидит высоко.

Ого! Заставил власть работать!

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Житель села Негачевка Хлевенского района пожаловался в управление потребительского рынка, что уехать из села в новогодние каникулы не было никакой возможности. Выяснилось, что все автобусы отменили аж до 6 января. В итоге поднявшего шум пассажира на личном авто отвез в Хлевное лично глава администрации сельского поселения.

Дорогие, жители Липецкой области! С прошедшим вам Новым Годом и сегодняшним Рождеством! Желаем, чтобы власть, которую мы содержим на свои налоги, и разные там коммунальщики хоть иногда к нам прислушивались - например, как в случае с гражданином Негачевки хоть изредка что-то делали на благо не себя самой, а людей. С праздниками!

Егор РУКИНСКИЙ

Теги новости: Люди, которые нас удивили.
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