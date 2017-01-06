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НовостиВ России

Устюгов посвятил победу матери

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06 января 2017 г., 21:12
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Устюгов посвятил победу матери

Фантастическая серия лыжника продолжается.

Российский лыжник Сергей Устюгов посвятил пятую победу подряд в рамках "Тур де Ски" своей матери, у которой в пятницу день рождения. Об этом он сообщил после финиша гонки, указывает ТАСС.

Спортсмен одержал пятую победу подряд, преодолев дистанцию за 21 минуту и 47,9 секунды. Второе место занял француз Морис Манифика, уступивший россиянину 0,4 секунды. Третьим финишировал норвежец Симен Крюгер. Он отстал от Устюгова на 16,6 секунды.

До него предыдущий рекорд по количеству побед подряд числился за норвежцем Мартином Йонсруда Сундбю, который приходил первым четыре этапа подряд в прошлом году.
Теги новости: Лыжи, победа
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