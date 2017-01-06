Искать:
6
Пятница, 6 января 2017 г.21:58
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Школы Липецка 9 января начинают работу

Рекомендую
0
06 января 2017 г., 21:01
3
1065
Изменить шрифт
Школы Липецка 9 января начинают работу

Но не все.

В понедельник, 9 января, школы Липецка начинают работу после карантина по гриппу и ОРВИ, фактически начавшего новогодние каникулы с 20 декабря.

- В понедельник, 9 января, начинаются занятия в тех школах, дети в которых учатся по так называемой триместровой системе. А со среды, с 11 января, возобновляются уроки в школах с классической каникулярной системой, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Евгений Павлов, курирующий систему городского дошкольного и школьного образования.

Кстати, до сих пор в силе остается постановление регионального управления Роспотребнадзора об отмене массовых мероприятий с участием школьников. В департаментах образования и культуры администрации Липецка ждут первого рабочего дня на следующей неделе - тогда станет ясно, отменят ли чиновники Роспотребназора это постановление или продлят. 
Теги новости: каникулы, карантин
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Стало известно, сколько продлятся каникулы в январе и мае 2015 года
Стало известно, сколько продлятся каникулы в январе и мае 2015 года
31.08.2014 10:03:36
2
1848
Депутаты предложили сократить новогодние каникулы
Депутаты предложили сократить новогодние каникулы
15.01.2015 12:43:29
3
1418
Липецкие дети отдыхают под присмотром полиции
Липецкие дети отдыхают под присмотром полиции
11.06.2015 12:11:32
6
1826
Игра добавит вкуса новогодним выходным
Игра добавит вкуса новогодним выходным
03.01.2016 10:00:28
3
3180
За каникулы более 100 липчан попали в наркологию с запоями и белой горячкой
За каникулы более 100 липчан попали в наркологию с запоями и белой горячкой
11.01.2016 09:52:40
11
4189
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Школа 49
06 января 2017 г., 21:47
Школа 49 тоже начинает учиться 9 , хотя классическая каникулярная система !!!
гость
06 января 2017 г., 21:35
А гимназия 64 почему то начинает учиться с 9 января, хотя каникулы по классический системе.
Родитель
06 января 2017 г., 21:29
Ура! Хоть отдохнём наконец!
Все комментарии (3)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро