Школы Липецка 9 января начинают работу

Но не все.

В понедельник, 9 января, школы Липецка начинают работу после карантина по гриппу и ОРВИ, фактически начавшего новогодние каникулы с 20 декабря.- В понедельник, 9 января, начинаются занятия в тех школах, дети в которых учатся по так называемой триместровой системе. А со среды, с 11 января, возобновляются уроки в школах с классической каникулярной системой, - сообщил GOROD48 вице-мэр Липецка Евгений Павлов, курирующий систему городского дошкольного и школьного образования.Кстати, до сих пор в силе остается постановление регионального управления Роспотребнадзора об отмене массовых мероприятий с участием школьников. В департаментах образования и культуры администрации Липецка ждут первого рабочего дня на следующей неделе - тогда станет ясно, отменят ли чиновники Роспотребназора это постановление или продлят.