Липецк представлен в американском образовательном клипе

В США вышел мультипликационный ролик о регионах Российской Федерации

Детский образовательный канал опубликовал мультипликационный ролик, на котором под веселую песенку каждый регион России представляет себя. Есть в нем и припевка про Липецк: «Lipetsk Its my name».

Мульт-ролик просмотрели более 200 тысяч раз и активно комментируют. Причем украинской аудитории не понравилось то, что в состав России в ролике включен и Крым. О нем тоже пропето под веселую мелодию. Украинские СМИ уже назвали клип – «тревожным сигналом».