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НовостиОбщество

Липецк представлен в американском образовательном клипе

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1
06 января 2017 г., 15:32
1
191
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Липецк представлен в американском образовательном клипе

В США вышел мультипликационный ролик о регионах Российской Федерации

Детский образовательный канал опубликовал мультипликационный ролик, на котором под веселую песенку каждый регион России представляет себя. Есть в нем и припевка про Липецк: «Lipetsk Its my name».

Мульт-ролик просмотрели более 200 тысяч раз и активно комментируют. Причем украинской аудитории не понравилось то, что в состав России в ролике включен и Крым. О нем тоже пропето под веселую мелодию. Украинские СМИ уже назвали клип – «тревожным сигналом».

Теги новости: клип
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06 января 2017 г., 15:43
хрень какая то
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