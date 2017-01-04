Спасатели предупреждают об опасном усилении ветра

Кроме того, ожидаются снегопад и метель.

В ближайшие 3-6 часов и с сохранением в течение ночи ожидается усиление юго-западного ветра. Скорость порывов может составить 15-17 м/с. Кроме того, ожидается сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.Главное управление МЧС России по Липецкой области обращает внимание жителей на необходимость соблюдения мер безопасности при усилении ветра:При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.Также спасатели напоминают правила безопасного передвижения по улицам города в условиях гололедицы:Выбирайте обувь на микропористой основе, без каблуков и танкеток (для женщин). Если без них не обойтись, то выбирайте модели с более короткими, толстыми и устойчивыми каблуками. Сегодня продаются специальные насадки на обувь, которые улучшают сцепление с обледенелым асфальтом.Не носите громоздкие капюшоны или шапки: в них вы не увидите ни того, что происходит по сторонам, ни того, что у вас под ногами.Не носите тяжелые сумки, особенно с длинными ручками, так как ваш центр тяжести смещается вбок – при этом стоять или двигаться по обледеневшей поверхности намного сложнее.Не переходите через обледеневшие отвалы снега, оставшиеся после расчистки тротуаров, выберите другой путь, пусть он и будет длиннее. Передвигаться нужно осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны и не в карманах – это увеличивает вероятность травмы при падении.Выбирайте более безопасный путь: где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, есть освещение. Если же на вашем пути сплошной лед и обойти его нельзя, передвигайтесь скользящим шагом, стараясь не отрывать ноги от земли.Необходимо также учитывать, что спешка увеличивает возможность получить травму, поэтому желательно выходить из дома пораньше.Не стоит догонять отходящий автобус или «маршрутку». Автотранспорт может неожиданно затормозить, и вы рискуете попасть под колеса.Кроме того, в связи с прогнозируемыми гололедными явлениями и неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения или, по возможности, вовсе отказаться от дальних поездок. Пешеходам также рекомендуется соблюдать правила дорожного движения.Если вы стали свидетелем несчастья, рядом с вами пострадавшие, необходимо немедленно сообщить об этом на телефон службы спасения 01, с мобильного 101. В Главном управление МЧС России по Липецкой области осуществляется круглосуточная работа телефона доверия – 8-800-200-5-112, 8(4742) 22-88-60.