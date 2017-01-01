Год экологии в Липецке стартовал с викторины

Пригодится знание заповедных уголков Липецкой области.2017 год объявлен в России Годом экологии. Липецкий зоопарк проводит интернет-викторину, посвященную Году экологии.
Ответить на вопросы викторины имеет право любой житель города Липецка независимо от возраста, пола, социального положения и места проживания. Ответы принимаются с 1 по 10 января на электронный адрес просветительного отдела Липецкого зоопарка prosvet-zoo@mail.ru. Первый участник, наиболее полно и развёрнуто ответивший на вопросы викторины, получает возможность бесплатного посещения акватеррариума.
Вопросы викторины.
1. Почему именно день 11 января считается Всемирным Днём заповедников и национальных парков?
2. Назовите государственные заповедники – гордость нашей области.
3. Сколько заповедных уголков объединено в особо охраняемые природные территории Липецкой области?
4. Сколько в настоящее время в России существует особо охраняемых природных территорий различных уровней и категорий?
5. Для сохранения колоний, каких птиц были созданы памятники природы под общим названием «Ольшаник» в Липецкой области?
6. Какой памятник природы в нашей области носит название животного, где встречаются редкие и исчезающие виды растений и животных, в том числе занесённые в Красную книгу Липецкой области?
7. В каком районе Липецкой области находится памятник природы Сокольская гора?
8. В чём заключается отличие заповедников от заказников?
9. Назовите десять видов особо охраняемых растений, занесённых в Красную книгу Липецкой области.
10. Назовите земноводных, занесённых в Красную книгу нашей области.
11. Назовите дату создания в Российской империи первого Государственного заповедника?