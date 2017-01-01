Это на четверть меньше, чем в прошлом году.

За сутки в травмпункты Липецка обратились 124 человека, что на четверть меньше аналогичного периода прошлого года.В основном преобладают травмы, связанные с падением – растяжения, ушибы. В результате использования пиротехники никто не пострадал, по крайней мере, за помощью к медикам не обратился.Также в управлении здравоохранения Липецкой области сообщили, что с 8.00 31 декабря до 8.00 1 января на территории города произошло 6 ДТП, после которых медицинская помощь была оказана одиннадцати пострадавшим.