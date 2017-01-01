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НовостиПроисшествия

За сутки в травмпункты Липецка обратились 124 человека

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01 января 2017 г., 10:32
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За сутки в травмпункты Липецка обратились 124 человека

Это на четверть меньше, чем в прошлом году.

За сутки в травмпункты Липецка обратились 124 человека, что на четверть меньше аналогичного периода прошлого года. 

В основном преобладают травмы, связанные с падением – растяжения, ушибы. В результате использования пиротехники никто не пострадал, по крайней мере, за помощью к медикам не обратился. 

Также в управлении здравоохранения Липецкой области сообщили, что с 8.00 31 декабря до 8.00 1 января на территории города произошло 6 ДТП, после которых медицинская помощь была оказана одиннадцати пострадавшим. 
Теги новости: травма
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Человече
01 января 2017 г., 11:07
Ну, вот. И не такие мы пропойцы. И лучше становимся. И все не так и плохо. С Новым годом всех!
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