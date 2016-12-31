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Новогодняя магия: как из салфетки сделать новогодний колпак.
Рекомендую
0
31 декабря 2016 г., 11:28
1
237
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Макс Берестенев знает, как посмешить гостей.
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Новогодняя магия: как из салфетки сделать новогодний колпак.
В этот раз никаких карт. Для трюков Макс использует самые обычные предметы: салфетки и стаканчики из под кофе. Смотрим внимательнее и пробуем повторить. Будет чем удивить близких на праздниках.
Теги новости:
фокусы
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<div style="background:#fff; border:1px solid #bdbdbd;"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" style="width:420px; margin:10px;"><tr valign="top"><td width="170"><a target="_blank" href="/"><img src="http://gorod48.ru/bitrix/templates/gorod48/images/logo.jpg" width="150" height="45" style="border:none;" /></a></td><td><div style="margin-bottom:5px;"><a href="http://gorod48.ru/news/422806/" style="font:14px/16px Arial; color:#339900;">Новогодняя магия: как из салфетки сделать новогодний колпак. </a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/422806/" style="font:12px/14px Arial; color:#000000; text-decoration:none;">Макс Берестенев знает, как посмешить гостей.</a></div><div><a href="http://gorod48.ru/news/422806/" style="font:12px/14px Arial;">Подробнее...</a></div></td></tr></table></div>
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Новогодняя магия: как из салфетки сделать новогодний колпак.
Макс Берестенев знает, как посмешить гостей.
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Ваши комментарии
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Макс
31 декабря 2016 г., 11:36
А еще расскажу вам друзья как из женских гегиенических прокладок олвейс сделать маску от гриппа
Все комментарии (1)
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