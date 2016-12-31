Новогодняя магия: как из салфетки сделать новогодний колпак.

Макс Берестенев знает, как посмешить гостей.

В этот раз никаких карт. Для трюков Макс использует самые обычные предметы: салфетки и стаканчики из под кофе. Смотрим внимательнее и пробуем повторить. Будет чем удивить близких на праздниках.