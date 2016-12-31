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НовостиПозиTиV

Новогодняя магия: как из салфетки сделать новогодний колпак.

Рекомендую
0
31 декабря 2016 г., 11:28
1
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Новогодняя магия: как из салфетки сделать новогодний колпак.

Макс Берестенев знает, как посмешить гостей.

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Новогодняя магия: как из салфетки сделать новогодний колпак.
В этот раз никаких карт. Для трюков Макс использует самые обычные предметы: салфетки и стаканчики из под кофе. Смотрим внимательнее и пробуем повторить. Будет чем удивить близких на праздниках.

Теги новости: фокусы
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Макс
31 декабря 2016 г., 11:36
А еще расскажу вам друзья как из женских гегиенических прокладок олвейс сделать маску от гриппа
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