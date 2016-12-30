В Липецкой области бесплодие у мужчин устанавливают чаще, чем у женщин

﻿ Среди липчан, которым в прошлом году поставлен диагноз «бесплодие», доля мужчин составила 51% (940 человек), женщин — 49% (894 человека).﻿

В целом по стране ситуация обратная: на женщин пришлось 87% установленных случаев, на мужчин всего 13%. Такие данные приводит Росстат в исследовании «Мужчины и женщины-2016». В ряде регионов на несколько десятков женщин с таким диагнозом приходилось менее, чем по 10 мужчин.

Всего в прошлом году в Липецкой области родились 6537 девочек и 6891 мальчиков, умерли 8877 женщин и 8848 мужчин. На начало 2016 года в регионе проживали 629 тыс. женщин и 527 тыс. мужчин. Ожидаемая продолжительность женщин оказалась чуть выше среднероссийской — 76,77 лет против 76,71 по стране. А вот среди мужчин она была ниже — 65,26 лет (по стране 65,92 лет). Самая высокая продолжительность жизни оказалась в Ингушетии: 83,02 лет среди женщин и 76,51 лет среди мужчин. Самая низкая — в Тыве (68,29 лет среди женского населения и 58,05 среди мужского).

Росстат также подсчитал число работающих пенсионеров. Всего в Липецкой области 257 тыс. пенсионеров-женщин и 128 тыс. мужчин. Из них продолжают работать 35% и 39,4% соответственно — примерно столько же, сколько в стране (35% и 37,1%). Самая маленькая доля работающих пенсионеров в Ингушетии — 18,3% женщин и 13,3% мужчин. А вот в Ненецком автономном округе продолжают трудиться на пенсии 62,1% женщин и 61,4% мужчин.

Зарплаты женщин в Липецкой области в конце прошлого года в среднем составляли 65,6% от зарплат мужчин — разрыв оказался выше, чем по России (72,5%). Практически незаметна разница между зарплатами женского и мужского населения в Крыму, единственном регионе, где соотношение оказалось в пользу женщин (100,8%), Севастополе (99,3%), Ингушетии (96,9%).