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НовостиОбщество

Перед Новым годом продукты в Липецке подорожали незначительно

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30 декабря 2016 г., 12:06
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Перед Новым годом продукты в Липецке подорожали незначительно

А максимальная стоимость примерного набора продуктов питания даже снизилась на 158 рублей.

Специалисты управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области сравнили минимальную стоимость примерного набора продуктов питания, включаемых в потребительскую корзину на начало и конец декабря

Как сообщает управление потребрынка, потребительская корзина  – это минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Основной объем российской потребительской корзины занимают продовольственные товары.

По результатам мониторинга потребительских цен рассчитана минимальная стоимость примерного набора продуктов питания, включаемых в потребительскую корзину: хлеб ржано-пшеничный, батон пшеничный, крупа гречневая – ядрица, рис шлифованный круглозерный, пшено шлифованное, макаронные изделия в/с группы «В», мука пшеничная в/с, картофель, капуста белокочанная, лук репчатый, морковь, яблоки, апельсины, виноград, бананы, сахар, куры охлажденные, минтай мороженный, молоко 2,5-3,2% жир. фин-пак, кефир 2,5%-3,2% жир., сметана 15% жир., творог 5%-9% жир., сыр твердый (м.д.ж. 45%-50%), яйца куриные стол. 1кат., масло подсолнечное рафинированное, масло сливочное 72,5% жир., соль поваренная пищевая, чай черный байховый.

По результатам мониторинга розничных цен на продовольственные товары в магазинах Липецкой области, проведен сравнительный анализ минимальной стоимости продуктов питания включенных в потребительскую корзину на начало и конец декабря   в 13 сетевых торговых предприятиях  Липецка.

Анализ примерной стоимости условного набора потребительской корзины показал, что минимальная стоимость  примерного набора продуктов питания, включаемых в потребительскую корзину как на начало, так и на конец декабря зафиксированы на уровне 2617,99-2618,8 рубля,  минимальный условный набор из социально-значимых продуктов питания незначительно подорожал на 0,81 руб. или 0,03%.

Максимальная стоимость примерного набора продуктов питания на конец декабря   зафиксирована  на уровне – 3188,18 рубля, а на начало месяца максимальная стоимость примерного набора  наблюдалась на уровне 3346,65 руб., таким образом, максимальная стоимость снизилась на 158,47 рубля.
Теги новости: Новый год, цены, продукты, праздник, застолье
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