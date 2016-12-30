Тамбовские поэты побывали в гостях у чаплыгинских

В преддверии Нового года в библиотеке Чаплыгинского района состоялось очередное заседание литературного клуба «Росинка». Первая часть его была посвящена основным вехам жизни и творчества русского поэта Н.А. Некрасова, которому в декабре исполнилось 195 лет со дня рождения.

В рамках мероприятия состоялось знакомство с гостями из клуба любителей поэзии «Первомайская лира» Тамбовской области: это начинающий поэт Александр Березовский с супругой Еленой и молодой талантливый поэт Сергей Кофанов. Они рассказали о себе, о том, как пришли к поэзии, поделились своим творчеством, проявили нескрываемый интерес к жизни и творчеству чаплыгинских поэтов. Стихи Александра Березовского жизненные, каждое событие и впечатление тут же обретает стихотворные формы. За два года поэт написал более 70 стихотворений.

Сергей Кофанов поразил всех участников встречи своим поэтическим даром, прочитав замечательные стихи и подарил клубу в подарок свой сборник «Неслучайные совпадения», вобравший в себя более двухсот стихотворений. Сергей неоднократный лауреат и победитель фестиваля « Есенинская весна».

Творчество двух ярких поэтов произвело на всех приятное впечатление и желание встретится вновь.

На встрече звучали стихи собственного сочинения в исполнении С. Агаповой, А. Зубкова, В. Калашникова, А. Крестинина. А Андрей Пряхин исполнил песни собственного сочинения под гитару.

Тамбовским поэтам встреча с чаплыгинскими литклубом «Росинка» понравилась, и они уехали с надеждой на дальнейшее творческое содружество, сообщили в администрации Чаплыгинского района.