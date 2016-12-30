Искать:
30
Пятница, 30 декабря 2016 г.11:04
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Оборудование для детских и спортивных площадок купили с нарушениями

Рекомендую
0
30 декабря 2016 г., 10:32
3
238
Изменить шрифт
Оборудование для детских и спортивных площадок купили с нарушениями

Чиновнику придется ответить рублем.

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области рассмотрела дело об административном нарушении в отношении должностного лица – председателя комитета по коммунальному хозяйству администрации города Елец. Нарушение закона выявили при проведении государственной закупки.

Как указано в материалах УФАС, ситуация касается тендера на приобретение оборудования для детских и спортивных площадок в Ельце. Ряд товаров закупочная комиссия оценила в 3 млн рублей. Однако, в аукционной документации обоснование начальной цены контракта отсутствует. Следовательно, заказчиком не соблюдены требования п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе. Кроме того установлено, что при фактических торгах максимальная стоимость поставки еще и увеличилась. Следовательно, при осуществлении закупки на поставку оборудования для детских, спортивных площадок, заказчиком не соблюдены требования ч. 11 ст. 21 Закона о контрактной системе.

УФАС Липецкой области постановило наложить на председателя комитета по коммунальному хозяйству штраф в размере 3 000 рублей. Эта сумма уйдет в доход государства.
Теги новости: Тендер, штраф, закупка, нарушение
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Теперь в Липецке собственная рыбная ферма
Теперь в Липецке собственная рыбная ферма

Новости по теме

Липецкую область осветят за 1 млн рублей
Липецкую область осветят за 1 млн рублей
19.12.2016 13:52:37
14
1473
Липецкие чиновники купили новую … «Приору»
Липецкие чиновники купили новую … «Приору»
21.12.2016 12:18:59
14
3867
Липецкая чиновница получила штраф за неопытность
Липецкая чиновница получила штраф за неопытность
22.12.2016 11:02:18
5
2911
Число «треног» на липецких дорогах не изменится
Число «треног» на липецких дорогах не изменится
22.12.2016 16:43:13
9
2141
Судьба «Катящиехся камней» зависит от решения банка
Судьба «Катящиехся камней» зависит от решения банка
23.12.2016 14:56:20
18
4031
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Строго 18+ https://vk.com/chp48
30 декабря 2016 г., 10:46
ЧП48 !
Группа с эксклюзивными новостями Липецка
ДТП, Пробки, Происшествия.
Вступайте! Строго 18+
https://vk.com/chp48
сёрфер
30 декабря 2016 г., 10:38
мля да что же за штрафы такие? за курение на детской площадке почти в двое больше!!!
??
30 декабря 2016 г., 10:37
Да, мощный штраф с учетом того отката, который он получил!!!! Я плачу......
Все комментарии (3)
2016 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро