Оборудование для детских и спортивных площадок купили с нарушениями

Чиновнику придется ответить рублем.

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области рассмотрела дело об административном нарушении в отношении должностного лица – председателя комитета по коммунальному хозяйству администрации города Елец. Нарушение закона выявили при проведении государственной закупки.Как указано в материалах УФАС, ситуация касается тендера на приобретение оборудования для детских и спортивных площадок в Ельце. Ряд товаров закупочная комиссия оценила в 3 млн рублей. Однако, в аукционной документации обоснование начальной цены контракта отсутствует. Следовательно, заказчиком не соблюдены требования п. 1 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе. Кроме того установлено, что при фактических торгах максимальная стоимость поставки еще и увеличилась. Следовательно, при осуществлении закупки на поставку оборудования для детских, спортивных площадок, заказчиком не соблюдены требования ч. 11 ст. 21 Закона о контрактной системе.УФАС Липецкой области постановило наложить на председателя комитета по коммунальному хозяйству штраф в размере 3 000 рублей. Эта сумма уйдет в доход государства.