Погода на новый год порадует липчан легким морозцем и снегом

30 декабря на фоне повышенного атмосферного давления без осадков, температура в пределах климатической нормы. В последний день декабря под влиянием атмосферных фронтов циклона с севера, днем пройдут слабые моросящие осадки, температура воздуха немного повысится.

В новогоднюю ночь преимущественно без осадков, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси ожидаются лишь местами, с западными ветрами придет оттепель. Среднесуточная температура воздуха ожидается: 30 декабря 6-8 градусов мороза, что в пределах климатической нормы, 31 декабря 4-6 мороза, что выше нормы на 2-4 градусов, 1 января - 1-3 мороза, что выше нормы на 5-6 градусов.