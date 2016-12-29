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НовостиОбщество

В Добровском районе Дед Мороз и Снегурочка навестили "проблемных" детей

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0
29 декабря 2016 г., 10:50
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В Добровском районе Дед Мороз и Снегурочка навестили "проблемных" детей
Фото: budjakonline.md

А подарки для них собирали всем миром

На территории Добровского муниципального района специалистом по работе с молодёжью ЦРД Белковой Анастасией Александровной была организована и проведена акция «Подарок Дед Мороза». Целью акции стала помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и детям с ограниченными возможностями здоровья.

Благодаря неравнодушию жителей района 122 ребёнка из сёл Замартынье, Екатериновка, Большие Хомяки, Порой, Борисовка, Каликино, Делеховое, Большой Хомутец, Махоново, Никольское получили подарки из рук Снегурочки, сообщили в  администрации Добровского района

Теги новости: подарки, дети
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