В Липецкой области пропал пастух

Фото: vk.com

Мужчина не выходит на связь уже 5 месяцев.

В социальной сети появилось объявление о поиске пропавшего в Липецкой области Александра Подковырова. Молодой мужчина не выходит на связь со своими близкими еще с лета.- Последний раз Александр звонил мне около пяти месяцев назад. Он рассказал, что работает пастухом в частном подворье, помогает по хозяйству, занимается коровами и быками в селе Липецкой области, - пояснил GOROD48 автор поиска Алексей Данькин. - С тех пор он не выходит на связь.Разыскивающий 30-летнего пропавшего мужчина по сути просто знакомый пастуху. У исчезнувшего в Липецкой области нет родных, а сводные братья давно не поддерживают с Александром связи. Ищет его только Алексей Данькин из Ульяновской области.Автор поиска просит всех, кто видел Александра или имеет о нем сведения, сообщить по телефону +7 927 810 58 43.