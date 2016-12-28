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НовостиПроисшествия

В Липецкой области пропал пастух

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0
28 декабря 2016 г., 14:12
3
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В Липецкой области пропал пастух
Фото: vk.com

Мужчина не выходит на связь уже 5 месяцев.

В социальной сети появилось объявление о поиске пропавшего в Липецкой области Александра Подковырова. Молодой мужчина не выходит на связь со своими близкими еще с лета.

- Последний раз Александр звонил мне около пяти месяцев назад. Он рассказал, что работает пастухом в частном подворье, помогает по хозяйству, занимается коровами и быками в селе Липецкой области, - пояснил GOROD48 автор поиска Алексей Данькин. - С тех пор он не выходит на связь.

Разыскивающий 30-летнего пропавшего мужчина по сути просто знакомый пастуху. У исчезнувшего в Липецкой области нет родных, а сводные братья давно не поддерживают с Александром связи. Ищет его только Алексей Данькин из Ульяновской области.

Автор поиска просит всех, кто видел Александра или имеет о нем сведения, сообщить по телефону +7 927 810 58 43.
Теги новости: Поиск, пропавшие без вести
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100%
28 декабря 2016 г., 15:02
он ушел пасти свое стадо на Горбатую гору
лев толстовская чинуша
28 декабря 2016 г., 14:46
работал -360 часов на тех, кого красные не добили в -17-м году и угробил все здоровье.
г елик
28 декабря 2016 г., 14:17
Ищите в Дагестане на кирпичном заводе.
Все комментарии (3)
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