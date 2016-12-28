В США умерла исполнительница роли принцессы Леи‍

У 60-летней Кэрри Фишер случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-АнджелесАмериканская актриса Кэрри Фишер, наиболее известная по роли принцессы Леи Органы из "Звездных войн", скончалась в возрасте 60 лет, - сообщает Интерфакс со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Фишер скончалась после сердечного приступа, перенесенного ей в прошлую пятницу на борту летевшего из Лондона в Лос-Анджелес самолета. 24 декабря Фишер попала в больницу с сердечным приступом после перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Позже было объявлено, что ее состояние оценивалось как стабильное, но она все еще находилась в палате интенсивной терапии, под аппаратом искусственной вентиляции легких. Она скончалась во вторник, 27 декабря, в медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете.
В сети бурно отреагировали на смерть американской актрисы Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи Органы из киносаги «Звездные войны». Пользователи Twitter написали тысячи постов с хэштегом #RIPCarrieFisher и поблагодарили актрису за чудесное детство. «Да пребудет с тобой сила», — пожелали они.
Многие признались, что в детстве принцесса Лея была для них кумиром и образом для подражания, и отметили, что им очень тяжко расставаться с Фишер.
Большая слава пришла к актрисе после исполнения роли принцессы Леи Органы в фантастической саге Джорджа Лукаса "Звездные Войны" - эту роль она сыграла во всех эпизодах первой трилогии: "Эпизод IV: Новая надежда" (1977), "Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980) и "Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983). В 2015 году она появилась в продолжении саги - "Эпизоде VII: Пробуждение силы". Также Фишер известна ролями в фильмах "Когда Гарри встретил Салли", "Братья Блюз", "Ханна и ее сестры", "Предместье" и "Просветления Уайта".