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НовостиВ мире

В США умерла исполнительница роли принцессы Леи‍

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28 декабря 2016 г., 12:28
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У 60-летней Кэрри Фишер случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес

Американская актриса Кэрри Фишер, наиболее известная по роли принцессы Леи Органы из "Звездных войн", скончалась в возрасте 60 лет, - сообщает Интерфакс со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Фишер скончалась после сердечного приступа, перенесенного ей в прошлую пятницу на борту летевшего из Лондона в Лос-Анджелес самолета. 24 декабря Фишер попала в больницу с сердечным приступом после перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Позже было объявлено, что ее состояние оценивалось как стабильное, но она все еще находилась в палате интенсивной терапии, под аппаратом искусственной вентиляции легких. Она скончалась во вторник, 27 декабря, в медицинском центре имени Рональда Рейгана при Калифорнийском университете.

В сети бурно отреагировали на смерть американской актрисы Кэрри Фишер, известной по роли принцессы Леи Органы из киносаги «Звездные войны». Пользователи Twitter написали тысячи постов с хэштегом #RIPCarrieFisher и поблагодарили актрису за чудесное детство. «Да пребудет с тобой сила», — пожелали они.

Многие признались, что в детстве принцесса Лея была для них кумиром и образом для подражания, и отметили, что им очень тяжко расставаться с Фишер.

Большая слава пришла к актрисе после исполнения роли принцессы Леи Органы в фантастической саге Джорджа Лукаса "Звездные Войны" - эту роль она сыграла во всех эпизодах первой трилогии: "Эпизод IV: Новая надежда" (1977), "Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980) и "Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983). В 2015 году она появилась в продолжении саги - "Эпизоде VII: Пробуждение силы". Также Фишер известна ролями в фильмах "Когда Гарри встретил Салли", "Братья Блюз", "Ханна и ее сестры", "Предместье" и "Просветления Уайта".
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