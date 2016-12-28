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НовостиОбщество

Известный липецкий музыкант выступил перед посетителями библиотеки

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28 декабря 2016 г., 11:42
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Ветеран липецкой сцены Иван Дар провел творческую встречу и концерт в Бартеневской библиотеке

Встреча проходила в рамках цикла «Факультет классической, популярной и джазовой музыки».

Настоящее имя  гостя  – Виктор Иванович Дорофеев. Поет он давно: с 90-х годов исполняет как свои, так и популярные песни. Долгое время выступал в группе «Карие глазки». Сейчас служит алтарником в одном из храмов Липецка. Как сказал он сам, в последнее время песен пишет все меньше. Чаще записывает старые, снимает клипы и выкладывает на своем канале в  YouTube: «Покаяние», «Песня об отце», «Мне детство не забылось» и другие душевные, глубокие по смыслу песни, сообщает Централизованная библиотечная система Липецка.
Теги новости: встреча, музыкант, Иван Дар,
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