Известный липецкий музыкант выступил перед посетителями библиотеки

Ветеран липецкой сцены Иван Дар провел творческую встречу и концерт в Бартеневской библиотеке

Встреча проходила в рамках цикла «Факультет классической, популярной и джазовой музыки».Настоящее имя гостя – Виктор Иванович Дорофеев. Поет он давно: с 90-х годов исполняет как свои, так и популярные песни. Долгое время выступал в группе «Карие глазки». Сейчас служит алтарником в одном из храмов Липецка. Как сказал он сам, в последнее время песен пишет все меньше. Чаще записывает старые, снимает клипы и выкладывает на своем канале в YouTube: «Покаяние», «Песня об отце», «Мне детство не забылось» и другие душевные, глубокие по смыслу песни, сообщает Централизованная библиотечная система Липецка.