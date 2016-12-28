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НовостиОбщество

В меню "шведского стола" включены... книги

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0
28 декабря 2016 г., 11:29
90
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В меню "шведского стола" включены... книги
Фото: www.liplib.ru

Так в библиотеке им С.Есенина знакомят с новинками поступившими в фонд.

В последнее воскресенье декабря в Центральной городской библиотеке им. С. А. Есенина состоялся День информации «Новые книги». Выставки «Шведский стол для книгочеев» и «Знакомьтесь, новые журналы» представили читателям и гостям библиотеки издания, поступившие в фонд Есенинки в  декабре. Читателям были предложены буклеты «Лауреаты литературных премий-2016», «Пресса-2017».

Информационные обзоры и беседы у выставок, которые проводились сотрудниками библиотеки в течение дня, знакомили посетителей с лучшими произведениями 2016 года, благодаря чему каждый смог выбрать для себя книгу по душе, сообщает Централизованная библиотечная система Липецка
Теги новости: книги
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