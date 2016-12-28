3000 липчан рискуют встретить Новый год без света

В регионе продолжают отключать неплательщиков.

Экономическое положение в регионе и в стране в уходящем году оставляла желать лучшего. Как следствие — тысячи людей не в состоянии оплатить счета за коммунальные услуги.Конечно, ситуации бывают разные. Кто-то, действительно, не платит и скапливает долги из-за своей халатности, из-за того, что не думает о последствиях, о будущем. Но бывает, что люди едва сводят концы с концами, и не могут найти поддержки и помощи, обивая пороги всех возможных инстанций и ведомств местных и региональных органов власти.В редакцию GOROD48 пришло письмо из Ельца следующего содержания:“Сложная ситуация: от родителей-алкашей, лишенных родительских прав, остался долг за квартплату. Долг приличный. В этой квартире (она в социальном найме) сейчас живу я и мой ребенок-инвалид. Сегодня, приехав из больницы, обнаружили, что ЛЭСК отключил электричество. Что делать, я не знаю. Денег платить долги нет. Живем на пенсию, которая полностью уходит на реабилитацию ребенка. Я сирота, неоднократно обращалась и в соцзащиту, и в опеку, и в администрацию, куда я только не обращалась - ответ один: вам помощь не положена. Даже скидку на оплату коммунальных услуг не дали, сказав, что пока не оплатите долги, не получите. А как оплатить 250 тысяч, живя на пенсию?»Автор обращения - Екатерина У., которая осталась одна на руках с ребёнком-инвалидом дошкольного возраста.Как сообщили GOROD48 в Управлении образования и науки Липецкой области, ранее Екатерина У., действительно, обращалась в органы опеки — но не по этой проблеме.— Эта сфера — поле деятельности органов социальной защиты населения, — отметили в Управлении образования и науки Липецкой области. — Мы советуем автору письма обратиться в Управление социальной защиты, в администрацию Ельца. Единственное, мы можем подтвердить, что эта девушка сама — ребёнок-сирота. Всё, что ей было положено по закону по линии опеки до 23 лет, она получила. Все обязательства перед ней органы опеки выполнили.В Управлении социальной защиты населения города Ельца также признали, что Екатерина У. туда обращалась.— Обращение было в мае, — сообщила GOROD48 начальник Управления социальной защиты населения города Ельца Светлана Окунева. — Женщина воспитывает ребёнка-инвалида детства. В августе она оформляла пособие по уходу за ребёнком, еще она получает пенсию. Кроме того, каждый месяц женщина получает субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг — за год в общей сложности по этой статье она получила 19 тысяч рублей, но долги за коммунальные услуги не перестали накапливаться, даже несмотря на помощь, она не платила и не платит. С августа она также получает пособие. Вместе с пенсией по уходу сумма её доходов составляет 19800 рублей. Но женщина говорит о том, что все деньги уходят на реабилитацию ребёнка, она возила его в Липецк в специальный садик. Говоря о мерах поддержки семьи, хочется также отметить, что летом семье давали путевку в санаторий «Лесная сказка». Даже несмотря на то, семья не платит за жилищно-коммунальные услуги, мы перечисляем средства на их оплату — нет закона, который нам позволил бы это не делать. Кроме того, в данной квартире прописана взрослая сестра девушки, которая там не проживает. А ещё — но мы не можем это однозначно утверждать, это только со слов девушки, она получает алименты 4 тысячи рублей в месяц.GOROD48 так же обратился в ЛЭСК с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. В пресс-службе компании пояснили, что, говоря о долге в 250 тысяч рублей Екатерины У., речь идет об общей задолженности за все коммунальные услуги, а не только за электроэнергию.Проблемой ельчанки, оставшейся без света с ребёнком-инвалидом, занялись службы ЛЭСК. В компании пообещали разобраться в ситуации.Но оказалось, далеко не всё так однозначно. И если взглянуть на ситуацию с правовой стороны — то оказываешься далеко не на стороне неплательщика. Да, бывает, что счета несопоставимы с доходом семьи или отдельного человека, бывает, что власти не в силах помочь. А бывает — что просто не платят, и чтобы себя обелить, люди начинают давить на жалость и писать жалобы во все инстанции.— Договор на поставку электроэнергии в квартиру в Ельце, о которой идёт речь в обращении, заключен с другим лицом — Геннадием У. (это отец девушки — GOROD48). - На сегодняшний день сумма задолженности по данному лицевому счету составляет 46 089 рублей 67 копеек. Счета за электроэнергию жильцы квартиры не оплачивают с июня 2011 года. До июня 2016 года начисления производились по нормативу, далее – по счетчику. Эта квартира была обесточена в результате многолетнего отказа ее жильцов от оплаты счетов за электроэнергию. Должники, проживающие в квартире, неоднократно предупреждались о задолженности и возможных последствиях ее накопления: начислении пени, отключению электроэнергии, взысканию долга через суд и других мерах.Добавим, что на сегодняшний день процедура ограничения электроснабжения введена в 3000 домохозяйств Липецкой области для защиты добросовестных плательщиков от увеличения тарифов по причине списания долгов неплательщиков. Возобновить поставку электроэнергии возможно только в случае полного погашения задолженности за свет.- Разобраться в каждой из 3000 личных — трогательных или банальных историй неплательщиков весьма проблематично, - отметили в ЛЭСК. - Да и не дело энергетиков это — а дело соответствующих подразделений органов власти, той же соцзащиты.