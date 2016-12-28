3000 липчан рискуют встретить Новый год без света

В регионе продолжают отключать неплательщиков.Экономическое положение в регионе и в стране в уходящем году оставляла желать лучшего. Как следствие — тысячи людей не в состоянии оплатить счета за коммунальные услуги.
Конечно, ситуации бывают разные. Кто-то, действительно, не платит и скапливает долги из-за своей халатности, из-за того, что не думает о последствиях, о будущем. Но бывает, что люди едва сводят концы с концами, и не могут найти поддержки и помощи, обивая пороги всех возможных инстанций и ведомств местных и региональных органов власти.
В редакцию GOROD48 пришло письмо из Ельца следующего содержания:
“Сложная ситуация: от родителей-алкашей, лишенных родительских прав, остался долг за квартплату. Долг приличный. В этой квартире (она в социальном найме) сейчас живу я и мой ребенок-инвалид. Сегодня, приехав из больницы, обнаружили, что ЛЭСК отключил электричество. Что делать, я не знаю. Денег платить долги нет. Живем на пенсию, которая полностью уходит на реабилитацию ребенка. Я сирота, неоднократно обращалась и в соцзащиту, и в опеку, и в администрацию, куда я только не обращалась - ответ один: вам помощь не положена. Даже скидку на оплату коммунальных услуг не дали, сказав, что пока не оплатите долги, не получите. А как оплатить 250 тысяч, живя на пенсию?»
Автор обращения - Екатерина У., которая осталась одна на руках с ребёнком-инвалидом дошкольного возраста.
Как сообщили GOROD48 в Управлении образования и науки Липецкой области, ранее Екатерина У., действительно, обращалась в органы опеки — но не по этой проблеме.
— Эта сфера — поле деятельности органов социальной защиты населения, — отметили в Управлении образования и науки Липецкой области. — Мы советуем автору письма обратиться в Управление социальной защиты, в администрацию Ельца. Единственное, мы можем подтвердить, что эта девушка сама — ребёнок-сирота. Всё, что ей было положено по закону по линии опеки до 23 лет, она получила. Все обязательства перед ней органы опеки выполнили.
В Управлении социальной защиты населения города Ельца также признали, что Екатерина У. туда обращалась.
— Обращение было в мае, — сообщила GOROD48 начальник Управления социальной защиты населения города Ельца Светлана Окунева. — Женщина воспитывает ребёнка-инвалида детства. В августе она оформляла пособие по уходу за ребёнком, еще она получает пенсию. Кроме того, каждый месяц женщина получает субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг — за год в общей сложности по этой статье она получила 19 тысяч рублей, но долги за коммунальные услуги не перестали накапливаться, даже несмотря на помощь, она не платила и не платит. С августа она также получает пособие. Вместе с пенсией по уходу сумма её доходов составляет 19800 рублей. Но женщина говорит о том, что все деньги уходят на реабилитацию ребёнка, она возила его в Липецк в специальный садик. Говоря о мерах поддержки семьи, хочется также отметить, что летом семье давали путевку в санаторий «Лесная сказка». Даже несмотря на то, семья не платит за жилищно-коммунальные услуги, мы перечисляем средства на их оплату — нет закона, который нам позволил бы это не делать. Кроме того, в данной квартире прописана взрослая сестра девушки, которая там не проживает. А ещё — но мы не можем это однозначно утверждать, это только со слов девушки, она получает алименты 4 тысячи рублей в месяц.
GOROD48 так же обратился в ЛЭСК с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. В пресс-службе компании пояснили, что, говоря о долге в 250 тысяч рублей Екатерины У., речь идет об общей задолженности за все коммунальные услуги, а не только за электроэнергию.
Проблемой ельчанки, оставшейся без света с ребёнком-инвалидом, занялись службы ЛЭСК. В компании пообещали разобраться в ситуации.
Но оказалось, далеко не всё так однозначно. И если взглянуть на ситуацию с правовой стороны — то оказываешься далеко не на стороне неплательщика. Да, бывает, что счета несопоставимы с доходом семьи или отдельного человека, бывает, что власти не в силах помочь. А бывает — что просто не платят, и чтобы себя обелить, люди начинают давить на жалость и писать жалобы во все инстанции.
— Договор на поставку электроэнергии в квартиру в Ельце, о которой идёт речь в обращении, заключен с другим лицом — Геннадием У. (это отец девушки — GOROD48). - На сегодняшний день сумма задолженности по данному лицевому счету составляет 46 089 рублей 67 копеек. Счета за электроэнергию жильцы квартиры не оплачивают с июня 2011 года. До июня 2016 года начисления производились по нормативу, далее – по счетчику. Эта квартира была обесточена в результате многолетнего отказа ее жильцов от оплаты счетов за электроэнергию. Должники, проживающие в квартире, неоднократно предупреждались о задолженности и возможных последствиях ее накопления: начислении пени, отключению электроэнергии, взысканию долга через суд и других мерах.
Добавим, что на сегодняшний день процедура ограничения электроснабжения введена в 3000 домохозяйств Липецкой области для защиты добросовестных плательщиков от увеличения тарифов по причине списания долгов неплательщиков. Возобновить поставку электроэнергии возможно только в случае полного погашения задолженности за свет.
- Разобраться в каждой из 3000 личных — трогательных или банальных историй неплательщиков весьма проблематично, - отметили в ЛЭСК. - Да и не дело энергетиков это — а дело соответствующих подразделений органов власти, той же соцзащиты.