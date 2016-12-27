В праздники коммунальные службы будут работать круглосуточно

В период новогодних и рождественских праздников коммунальные службы города переходят на усиленный режим работы. Соответствующий приказ на период с 31декабря по 8 января 2017 года подписан в департаменте жилищно-коммунального хозяйства администрации Липецка.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, cогласно этому документу будет обеспечено круглосуточное дежурство аварийных бригад и техники. В состояние повышенной готовности приведут все объекты жизнеобеспечения города. Составлены графики дежурств должностных лиц, ответственных за работу коммунальных служб, накоплен необходимый аварийный запас.На протяжении всех праздничных и выходных дней назначено дежурство руководителей муниципальных предприятий, учреждений и управляющих компаний. В случае возникновения коммунальных проблем жителям многоквартирных домов Липецка необходимо обращаться в управляющую компанию, по телефону единой диспетчерской службы города – 073, либо по телефонам 30-72-00, 30-72-14 . По этим же номерам могут звонить и те, кто проживают в индивидуальных домах в черте города.На территории области звонки примут в областной диспетчерской службе по телефону 77- 98-80. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций можно позвонить оперативному дежурному Управления ГО и ЧС города Липецка по телефону 33-40-48. Также круглосуточно будут работать телефоны аварийно-диспетчерских бригад энергосбытовых компаний: ПАО «Квадра» 30-66-66, ОАО «ЛГЭК» 075, 23-67-67.По словам председателя департамента ЖКХ Евгения Лисаконова, будут усилены круглосуточные дежурства во всех аварийных и диспетчерских службах города для обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии, газа, воды, а также в случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций при неблагоприятных погодных условиях. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в жилищном фонде будет осуществляться строго по графику.