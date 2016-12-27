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НовостиОбщество

Из северной столицы в Липецк прибыла новогодняя карета

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27 декабря 2016 г., 14:45
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Из северной столицы в Липецк прибыла новогодняя карета

Волшебная карета сегодня «прибыла» в город из Санкт-Петербурга. Работники «Липецкгорсвета» сейчас монтируют новую световую конструкцию на площади Петра Великого.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, в канун Нового года красивый совместный подарок липчанам приготовили представители липецкого бизнеса и муниципального предприятия. Профинансировано приобретение стоимостью в 1 млн. рублей за счет средств спонсоров и МКП. Длина объемной конструкции 6 метров, ширина – 3, высота – 2 метра.

По словам директора «Липецкгорсвет» Валерия Кузбаева, засветить конструкцию «золотом и серебром» смогут уже завтра, после того, как поставят ограждение, призванное обеспечить безопасность людей. Встречать карету и впряженных в нее двух коней на площади будет симпатичный снеговик, выполненный из легких металлоконструкций и светодиодных гирлянд сотрудниками МКП «Липецкгорсвет».

Радовать липчан новогоднее украшение будет по крайней мере до середины января, а, возможно, и дольше.
Теги новости: Новый год
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