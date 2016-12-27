Уровень загрязнения Липецка стал ниже

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Липецке стал ниже, но по факту остался почти что прежним. Эту метаморфозу объяснила на брифинге в администрации Липецкой области начальник регионального управления экологии и природных ресурсов Елена Бадулина.

По ее словам, такая ситуация произошла из-за снижения нормативов ПДК. То есть, теперь тот же самый объем выбросов не является выходящими за границы предельно допустимых концентраций.- Я считаю, что это не совсем правильно, - отметила Елена Бадулина. – В то же время мы на самом деле видим изменения в лучшую сторону. И данные Росгидромета, по которым Липецк характеризуется как город с «низким» уровнем загрязненности, подтверждаются другими исследованиями и мониторингом.Влияет на эти показатели ряд факторов: модернизация старого производства, строительство новых экологичных предприятий и даже экономические проблемы. Например, цемзавод – второе в Липецке предприятие по выбросам в атмосферу, из-за снижения активности сделало воздух чище.- Самое главное, что к нашим производителям начинает приходить понимание проблемы, - заявила Елена Бадулина. - Сегодня выгоднее вкладывать в экологию своих предприятий, в переоборудование, а не уклоняться от исполнения природоохранного законодательства. Сегодня существуют механизмы экономической стимуляции как на федеральном, так и региональном уровне. Со временем мы планируем донести до всех, что лучше вложить средства в производство, чем платить миллионы за ущерб, нанесенный окружающей среде и большие штрафы.Но в то же время возрастает нагрузка на атмосферу за счет увеличения числа автомобилей. Совокупность этих и других факторов изменила соотношение стационарных и передвижных загрязнителей воздуха. За несколько лет в процентном соотношении произошел скачок от коптящих глушителей с 17 до 28%!