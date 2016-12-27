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НовостиОбщество

К Новому году липецким школьникам подарили новые автобусы

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1
27 декабря 2016 г., 09:49
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К Новому году липецким школьникам подарили новые автобусы

В регионе 430 школьных маршрутов.

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Сегодня в Липецке на территории «Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства» состоялась торжественная передача школьных автобусов, поступивших в регион в рамках исполнения распоряжения Правительства России.

Более 10 тысяч детей Липецкой области ежедневно ездят в школы. Их перевозят 272 школьных автобуса по 430 маршрутам.

Новые автобусы будут осуществлять подвоз детей в Воловском, Данковском, Добринском, Долгоруковском, Елецком, Задонском, Измалковском, Лебедянском, Липецком, Становлянском, Тербунском, Усманском, Хлевенском и Чаплыгинском районах.

- Это радость для села, это радость для районов, это и качество образования, ведь качество образования - это не только новые учебники и парты, - отметил вице-губернатор Юрий Таран.

В рамках федерального проекта Липецкая область получила в 2016 году 21 автобус. В регион поставлен весь спектр модельного ряда предлагаемых школьных автобусов: ГАЗель, ПАЗ, Ford Transit. Поставленные автобусы соответствуют техническим характеристикам, предъявляемым для перевозки детей в общеобразовательных организациях.

Именно безопасность - главный критерий. Сегодня в Липецке вспомнили крупное ДТП под Ханты-Мансийском, которое унесло жизни 12 человек, в том числе 10 детей в возрасте от 12 до 14 лет.

Андрей Новиков - водитель школьного автобуса, который возит детей из Елец-Маланино и Введенки в лицей села Хлевное, потому что в райцентре есть средняя школа, а в небольших селах - только девятилетки. Протяженность маршрута - 28 километров, на автобусе в школу ездят около 40 детей.  

- Раньше я тоже ездил на автобусе "ПАЗ", но постарше - 2008 года выпуска, -  рассказал GOROD48 Андрей Новиков. - Каких-то особых проблем не было, но на новом транспорте, конечно, будет лучше ездить. Этот автобус современнее - здесь и фары, и дворники другие, а главное - лучше стали ремни безопасности для перевозки детей.

Напомним, летом 2016 года Минобрнауки России проводило ряд селекторных совещаний с представителями регионов, сообщивших о своей потребности в школьных автобусах. Участники, среди которых были также представители Минпромторга России и производители отечественного автотранспорта, обсудили порядок заключения соответствующих соглашений, а также сроки поставки автотранспорта в регионы.

В этом году на проект обновления школьных автобусных парков выделено 3 миллиарда рублей и в регионы России поставлено 1860 новых автобусов. Новые школьные автобусы заменят транспорт, который уже отслужил сроки эксплуатации либо не соответствует требованиям безопасности перевозок школьников.
Теги новости: Новый год, автобус, подарок, школа, дети
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