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НовостиОбщество

Цены на огурцы и помидоры расходятся в два раза

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0
26 декабря 2016 г., 15:33
3
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Цены на огурцы и помидоры расходятся в два раза

Перед Новым годом в липецких магазинах продолжают сравнивать цены.

Cпециалисты управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области  провели мониторинг цен на огурцы и томаты свежие в предприятиях торговли Липецка. Сравнивали цены в 6 магазинах.

По результатам анализа, местные огурцы в Липецке стоят от 98,9 рубля до 121,5 рубля, завозные - от 115 до 182 рублей. Если отбросить происхождение овощей, то цены на огурцы расходятся практически в 2 раза.

Местные помидоры можно купить от 89,9 до 126 рублей, завозные томаты - от 99,9 до 197 рублей. То есть и здесь разброс цен в два раза.
Теги новости: цены, продукты, Новый год
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Тапок
26 декабря 2016 г., 16:07
дебил, В СССР свежих огурцов и помидоров зимой не было и в помине.
липчанка
26 декабря 2016 г., 15:53
а на фига эта информация, написать не чего? ИДИЁТЫ!
дебилы
26 декабря 2016 г., 15:51
Дебилы - огурцы и помидору различаются не по происхождению, а по сорту. Хочешь грызть "пластмассу", тогда дешевле. Чтоб хоть немного на овощ был похож - дороже. Делать подобные выводы аналогично: колбаса по цене отличается, да ещё и пытаться сортировать её на "местную" и "привозную".
Если серьёзно - мне кажется. что сайт просто тролит читателей. Сейчас начнутся обычные в этом случае комментарии: про барыг, Путина и Тербунатора, далее подтянутся малолетние любители блатного жаргона, ну и наконец, продвинутые пенсионеры со слезами про СССР. Вся шобла в зборе. Рейтинг понимаешь...
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