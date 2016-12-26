Цены на огурцы и помидоры расходятся в два раза

Перед Новым годом в липецких магазинах продолжают сравнивать цены.

Cпециалисты управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области провели мониторинг цен на огурцы и томаты свежие в предприятиях торговли Липецка. Сравнивали цены в 6 магазинах.По результатам анализа, местные огурцы в Липецке стоят от 98,9 рубля до 121,5 рубля, завозные - от 115 до 182 рублей. Если отбросить происхождение овощей, то цены на огурцы расходятся практически в 2 раза.Местные помидоры можно купить от 89,9 до 126 рублей, завозные томаты - от 99,9 до 197 рублей. То есть и здесь разброс цен в два раза.