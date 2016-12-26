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НовостиВ мире

Привлекательность женщин зависит от дней недели

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26 декабря 2016 г., 12:38
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Привлекательность женщин зависит от дней недели

Ученые провели интересный опыт.

Как сообщает «Петербургский дневник», ученые из Великобритании сделали открытие, которое не порадует женщин - они назвали день недели, в который дамы выглядят особенно непривлекательно.

Несколько сотен женщин приняли участие в исследовании. В ходе эксперимента, установили, что именно середина недели является тем днем, когда люди чувствуют себя максимально уставшими. В этот день падает до минимума их уровень жизненной энергии, поэтому представительницы слабого пола зачастую выглядят сильно постаревшими и не менее усталыми. Ученые советуют девушкам не назначать личных встреч в среду. Ученые отмечают, что в этот день недели хуже всего женщины выглядят в 15:30.

При этом в четверг женщины начинают постепенно привыкать к рабочему темпу, в связи с чем их состояние улучшается. Ранее ученые провели исследование связи дней недели и интимных утех. Лучшего всего им предаваться также в четверг.
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