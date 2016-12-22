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НовостиОбщество

«Точка зрения»: Фонд капитального ремонта - итоги работы в 2016 году

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1
22 декабря 2016 г., 12:00
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«Точка зрения»: Фонд капитального ремонта - итоги работы в 2016 году

Как завершается 2016 год в плане выполнения работ по капитальному ремонту в нашей области? 

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Об этом сегодня в программе «Точка зрения» с Генеральным директором фонда капитального ремонта Александром Козиным.

 
Александр Козин
о капитальном ремонте многоквартирных домов: 

«Все работы у нас закончатся до конца этой недели. Из 298 домов по плану, у нас в 238 домах работы полностью завершены. А в 46 домах, вместе теми, где идет модернизация лифтов, работы завершаются. До конца этой недели. Несмотря на все трудности, сложности, мы эту программу выполнили, наверное, хорошо. 20 домов — по протоколу — перешли на следующий год, и 3 дома признаны аварийными».

 «Один фонд капремонта не может всё на себе взвалить и за всех всё сделать. Здесь целая цепочка, целый механизм, и самое главное — эта система сейчас заработала».

 «На 2017 год стоит в плане замена 55 лифтов, но мы хотели бы заменить еще 300 лифтов в городах Липецкой области. Для этого делаем сейчас такие конкурсные процедуры, чтобы поставщики сделали нам рассрочку на 3 года».

 «На 2107 год у нас по плану 230 многоэтажных домов, где должны пройти строительно-монтажные работы».

 «Мы открытая, прозрачная организация и вся информация в открытом доступе. Любой человек, общественник может задать любой вопрос и мы дадим исчерпывающий ответ».

Для лиц старше 16 лет.


Теги новости: точка зрения, ФКР
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