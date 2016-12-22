«Точка зрения»: Фонд капитального ремонта - итоги работы в 2016 году

Как завершается 2016 год в плане выполнения работ по капитальному ремонту в нашей области?





о капитальном ремонте многоквартирных домов:





Об этом сегодня в программе «Точка зрения» с Генеральным директором фонда капитального ремонта Александром Козиным.Александр КозинДля лиц старше 16 лет.